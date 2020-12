Vaccino anti-Covid, Rasi: “Alcuni lavori incompatibili per chi non si vaccina”

Vaccino anti-Covid Rasi: “Alcuni lavori sono incompatibili per chi non si vaccina”. In maniera trasversale, torna quindi il focus su un vaccino che non è obbligatorio ma comincia a implicare restrizioni per chi non lo fa.

A riattivare il discorso ci ha pensato Guido Rasi, docente di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata ed ex direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema).

“Bisogna partire con l’evidenza e contare sul buon senso e la responsabilità sociale e civile delle persone. Dopodiché, per alcune categorie, è incompatibile il lavoro

di alcune persone senza essere vaccinati”.

Risponde così, in merito all’obbligo del vaccino contro il Covid-19, Guido Rasi, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3.

Quanto all’ipotesi di una sorta di patente vaccinale che permetta di individuare chi è vaccinato, secondo Rasi, “abbiamo tante tessere in tasca possiamo anche tenerci un foglio che dice ho il vaccino fatto, semplifica la vita”. Rispetto alla durata dell’immunità da vaccino, “ci aspettiamo duri minimo 9-12 mesi, le osservazioni reali sono finora di 6 mesi. Per ora sono tutte ipotesi, è fondamentale una campagna di monitoraggio stretta e puntuale anche per vedere le differenze tra i vari vaccini e fare tanti test sulle persone perché le varianti iniziano a esserci, anche se per ora va tutto bene”.

