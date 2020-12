“Chi non si vaccina può essere licenziato”. Lettere al giornale

Nei luoghi di lavoro: “Con il vaccino in arrivo se non ti immunizzi puoi essere licenziato “

In piena pandemia sia della prima che seconda ondata da covid-19 pochi sono stati gli imprenditori che hanno sottoposto le maestranze ai tamponi per isolare così gli asintomatici per creare un ambiente di lavoro sicuro , sono accorsi ai ripari solo a causa di qualche positività riscontrate , un fatto grave perché se in ogni luogo di lavoro si fosse attrezzato di sanificanti , lampade uv e di tamponi avrebbero dato un forte contributo alla lotta all’epidemia da covid-19 oltre che “sollevare “ di lavoro le aulss di competenza territoriale.

Ma si sa, meglio fare i “struzzi 2 e lasciar libertà per con compromettere il profitto .

Se da un lato nell’ambiente di lavoro , l’imprenditore è stato per così dire generico è mancato soprattutto nei campioni/verifiche a tappeto nei luoghi di lavoro , certamente gli enti spisal sono sotto organico.

Tornando al nocciolo della sostanza, il titolo è molto forte ma è la verità in quanto ora che c’è il vaccino: se il lavoratore non si sottopone a vaccinazione può essere licenziato come prescrive la legge, ossia

sponsor

il testo unico sulla sicurezza.

Chi non si vaccina rischia il licenziamento, mentre il datore di lavoro deve mettere a disposizione le dosi.

L’art. 279 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”.

Il Covid-19 rientra tra gli agenti biologici, per altro compreso nel gruppo dei più insidiosi, come stabilito da due decreti legge che hanno recepito una direttiva europea.

Quindi, a norma di legge, essendo – come speriamo tutti – ora a disposizione un vaccino per il Covid (l’agente biologico), il datore di lavoro è tenuto a mettere “a disposizione” vaccini efficaci.

Stiamo parlando di milioni e milioni di persone, dipendenti (e non) privati e pubblici.

La normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, mentre l’allontanamento e la destinazione ad altra mansione “ove possibile” del lavoratore se ciò non avviene potrebbe essere una scelta, ma egli diverrebbe così idoneo anche per essere licenziato per giusta causa e giustificato motivo .

Bragatto Gianluca

30021 Caorle(ve)

commercial



(Rip.)

Nei luoghi di lavoro: “Con il vaccino in arrivo se non ti immunizzi puoi essere licenziato “

In piena pandemia sia della prima che seconda ondata da covid-19 pochi sono stati gli imprenditori che hanno sottoposto le maestranze ai tamponi per isolare così gli asintomatici per creare un ambiente di lavoro sicuro , sono accorsi ai ripari solo a causa di qualche positività riscontrate , un fatto grave perché se in ogni luogo di lavoro si fosse attrezzato di sanificanti , lampade uv e di tamponi avrebbero dato un forte contributo alla lotta all’epidemia da covid-19 oltre che “sollevare “ di lavoro le aulss di competenza territoriale.

Ma si sa, meglio fare i “struzzi 2 e lasciar libertà per con compromettere il profitto .

Se da un lato nell’ambiente di lavoro , l’imprenditore è stato per così dire generico è mancato soprattutto nei campioni/verifiche a tappeto nei luoghi di lavoro , certamente gli enti spisal sono sotto organico.

Tornando al nocciolo della sostanza, il titolo è molto forte ma è la verità in quanto ora che c’è il vaccino: se il lavoratore non si sottopone a vaccinazione può essere licenziato come prescrive la legge, ossia

il testo unico sulla sicurezza.

Chi non si vaccina rischia il licenziamento, mentre il datore di lavoro deve mettere a disposizione le dosi.

L’art. 279 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”.

Il Covid-19 rientra tra gli agenti biologici, per altro compreso nel gruppo dei più insidiosi, come stabilito da due decreti legge che hanno recepito una direttiva europea.

Quindi, a norma di legge, essendo – come speriamo tutti – ora a disposizione un vaccino per il Covid (l’agente biologico), il datore di lavoro è tenuto a mettere “a disposizione” vaccini efficaci.

Stiamo parlando di milioni e milioni di persone, dipendenti (e non) privati e pubblici.

La normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, mentre l’allontanamento e la destinazione ad altra mansione “ove possibile” del lavoratore se ciò non avviene potrebbe essere una scelta, ma egli diverrebbe così idoneo anche per essere licenziato per giusta causa e giustificato motivo .

Bragatto Gianluca

30021 Caorle(ve)