Samuele Rizzuto, il “Pianista dell’Anima”: il concerto a Roma il 31 marzo 2027

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Samuele Rizzuto arriva a Roma con un concerto che unisce musica e narrazione: il giovane pianista, noto al pubblico come “Il Pianista dell’Anima”, si esibirà al Teatro Sala Umberto il 31 marzo 2027, data annunciata ieri durante un incontro alla Mostra del Cinema di Venezia.



L’annuncio è stato dato nello Spazio della Regione del Veneto/Veneto Film Commission, all’Hotel Excelsior, in occasione dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’incontro con la stampa si è svolto in dialogo con il giornalista musicale Giò Alajmo, che ha condotto la presentazione dei progetti artistici di Rizzuto.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare



Nel corso dell’evento il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha portato i propri saluti, richiamando l’attenzione sulla necessità di sostenere i giovani talenti e creare le condizioni per il loro sviluppo. La presenza delle istituzioni ha sottolineato il carattere pubblico dell’iniziativa e la volontà di valorizzare percorsi culturali emergenti.



Dietro l’etichetta di “Pianista dell’Anima” c’è un format dal vivo che va oltre l’esecuzione pura: le sue performance sono concepite come percorsi narrativi. Ogni brano è accompagnato da un breve racconto che collega la musica a temi come memoria, speranza, amore, destino e rinascita. L’obiettivo dichiarato è offrire al pubblico una sospensione dal ritmo frenetico quotidiano e favorire un ascolto più profondo e riflessivo.

[vdv_leggi_anche]



La proposta artistica di Rizzuto combina elementi della tradizione classica con una scrittura più contemporanea e dal sapore cinematografico. Questo approccio ha contribuito a consolidare la sua immagine sul piano nazionale e internazionale, e ha trovato riscontro anche sulle piattaforme social, dove l’artista conta oltre 85mila follower su Instagram e più di 15mila su TikTok.



La formazione di Rizzuto è alle origini di questo stile ibrido. Nato il 19 dicembre 1995, ha scoperto il pianoforte a dieci anni; a undici ha vissuto l’esperienza di un concerto privato che gli ha fatto scegliere la musica come strada. Un percorso di studi seguito con un insegnante privato lo ha condotto all’ammissione al Conservatorio “Giacomo Puccini”, dove è entrato direttamente al secondo anno portando con sé una composizione originale.



Otto anni di formazione classica hanno poi lasciato spazio a una scrittura personale, più orientata alla contemporaneità e alle sonorità cinematografiche che oggi caratterizzano le sue esibizioni. Questo passaggio spiega in parte la sua attività sul fronte sia dei teatri che dei progetti multimediali.



La carriera di Rizzuto ha già fornito alcuni punti di riferimento internazionali. Nel febbraio 2025 si è esibito in un concerto di beneficenza in California; in Europa ha portato le sue musiche al Gala di Ballo delle accademie ceche al JK Tyl Theatre di Plzeň. Tra le stagioni recenti figurano anche una partecipazione al Piano Revenge International Festival di Parigi e una tappa al Festival in Villa di Serio, eventi accolti con standing ovation.



Nel dicembre 2025 Rizzuto ha ideato e diretto un concerto sinfonico dedicato alle proprie opere, appuntamento che ha dato avvio a un 2026 con oltre venti date pubbliche e private. Un altro capitolo importante della sua attività è la composizione della colonna sonora originale, sinfonica e orchestrale, del docu-film “Grand Tour – Viaggio attraverso le Accademie delle Arti e dei Mestieri”, su commissione della Camera Nazionale della Moda Italiana, presentata in anteprima nell’aprile 2026.



Accanto all’attività artistica, Rizzuto ricopre la carica di vicepresidente della Aeterna Foundation, associazione attiva nella promozione della cultura e dell’arte. Questo ruolo segnala un coinvolgimento che va oltre la dimensione performativa, includendo iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.



Il concerto romano del 31 marzo 2027 è il primo appuntamento ufficiale di un progetto live che, secondo quanto annunciato, porterà Rizzuto in tournée per l’Italia e anche all’estero. L’appuntamento al Teatro Sala Umberto è già stato fissato: Samuele Rizzuto in concerto, 31 marzo 2027, Roma.