Ulss veneziana ha 896 sanitari non in regola con i vaccini

Ulss Venezia conta 896 sanitari non in regola con la vaccinazione.

Per 27 donne attualmente a casa in gravidanza o allattamento, l’Ulss ha dato la possibilità di provvedere alla vaccinazione al momento del rientro in servizio.

L’azienda, in ogni caso, ha già sospeso 180 dipendenti diretti.

L’Ulss 3 veneziana, ad oggi, ha accertato che sono 896 sanitari a non poter più operare perché non in regola con la vaccinazione obbligatoria.

Si tratta perlopiù di “Oss”, infermieri e tecnici di laboratorio, che operano nella sanità pubblica e privata convenzionata.

Di questi, 290 sono dipendenti diretti dell’azienda sanitaria ‘Serenissima’.

180 di essi sono stati già sospesi; per 110, invece, il provvedimento è ‘in fieri’ o in stato di valutazione da parte della commissione preposta.

