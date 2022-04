Bravate di turisti a Venezia: ballerina esegue numeri sul palo mentre fidanzato riprende

Si riaffacciano a Venezia i comportamenti tesi a compiere bravate usando la città storica come teatro per filmati da postare sui social.

Quello di domenica, però, è un piccolo ‘record’, nel senso che ancora non si era mai visto prima: una donna è stata interrotta dalle forze dell’ordine mentre eseguiva per strada un numero da pole dance-lap dance.

Il palo? Se l’era portato da casa, così come il regista che riprendeva per fare il video (il fidanzato).

E’ accaduto domenica verso mezzogiorno nel sestiere di Castello.

L’attenzione dei residenti è stata catturata ad un certo punto da una musica che veniva da una calle.

Si è così scoperto che era stata montata una pedana con palo al centro e, su questo, la ballerina eseguiva i suoi esercizi e si divincolava.

Sono stati chiamati gli agenti della Polizia locale che, essendo in zona, sono arrivati velocemente.

Sanzione immediata ai danni della ballerina, una 25enne di origini danesi.

Nello stesso pomeriggio, sanzionati anche turisti ungheresi che hanno scambiato Venezia per uno stabilimento balneare aprendo la stagione dei tuffi in rio di Cannaregio.