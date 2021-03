Ulss 3 Serenissima nomina i nuovi direttori

Giovanni Carretta, direttore sanitario, Luigi Antoniol, direttore amministrativo, Massimo Zuin, direttore del sociale, (da sinistra a destra nella foto). Il direttore generale Edgardo Contato: “Da loro attendo il massimo. Dovranno imparare molto e confrontarsi con un direttore generale che ha fatto per molti anni il direttore sanitario”.

Il direttore generale Edgardo Contato ha reso nota la nuova squadra dirigenziale dell’azienda sanitaria ai primi cittadini del suo territorio: le tre apicalità che lo accompagneranno nei prossimi cinque anni del suo mandato sono Giovanni Carretta, Luigi Antoniol e Massimo Zuin, che da lunedì assumeranno rispettivamente i ruoli di nuovo direttore sanitario, nuovo direttore amministrativo e nuovo direttore del sociale dell’Ulss 3. “Da loro attendo il massimo – li annuncia il dg -. Dovranno imparare molto e confrontarsi con un direttore generale che ha fatto per molti anni il direttore sanitario”.

Giovanni Carretta, direttore sanitario

Nato a Padova. Classe 1970. Sposato. Due Figlie. Si è laureato in Medicina e chirurgia a Padova. Si è poi specializzato in Malattie infettive e tropicali all’università di Verona e in Medicina preventiva all’università di Padova. Ha cominciato la sua carriera come medico infettivologo nel reparto di Malattie infettive di Padova. Successivamente è entrato a far parte della direzione medico ospedaliera, diventando direttore medico della direzione dell’ospedale di Sant’Antonio e poi dell’azienda ospedaliera di Padova.



Luigi Antoniol, direttore amministrativo

Nato in Svizzera. Vive a Silea, Treviso. Classe 1962. Appassionato di montagna, musica, lettura, sport. Si è laureato in giurisprudenza a Trieste. Ottenuta l’abilitazione per la professione forense, è poi entrato nella pubblica amministrazione. È diventato funzionario della Regione Veneto all’interno del dipartimento per la bonifica e tutela del territorio rurale. Fa il suo ingresso in sanità come capo del personale nell’allora Ulss 7 di Pieve di Soligo, poi nell’ex Ulss 9 di Treviso, nell’ex Ulss 3 di Bassano del Grappa e infine ancora capo del personale dell’allora Ulss 8 di Asolo. Nel 2011 diventa capo degli affari generali e legali e direttore del dipartimento amministrativo della vecchia Ulss di Treviso. E ancora direttore amministrativo dell’ex azienda sanitaria di Asolo. Dal 2016 è direttore amministrativo dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Massimo Zuin, direttore del sociale

Nato a Mira. Vive a Chirignago. Classe 1964. Grande tifoso della Reyer e appassionato di teatro. Laureato in Scienze politiche. Dopo aver lavorato in Regione, ha maturato una lunga esperienza amministrativa nei vari enti del territorio. È stato direttore generale della casa di riposo “Monumento ai caduti di guerra” di San Donà di Piave e direttore generale della comunità educativa per minori “Casa paterna” di San Donà di Piave. È direttore generale di Ipav e direttore generale dell’istituto provinciale per l’infanzia Santa Maria della Pietà. È presidente di Arteven, il circuito teatrale del Veneto.