Ulss 3 Serenissima lancia “Il Veneto Cura”: concorso fotografico sull’umanizzazione

L’azienda sanitaria Ulss 3 Serenissima lancia il concorso fotografico “Il Veneto cura” – Una foto al mese. L’iniziativa, attraverso le immagini inviate dai partecipanti, vuole raccontare le storie delle comunità locali, delle persone, dell’ambiente e del territorio del Veneto con l’obiettivo di valorizzare la cultura dell’umanizzazione delle cure.

L’Ulss 3 si fa infatti promotrice di una nuova visione secondo cui le strutture ospedaliere non devono essere più considerate solo come centri sanitari, ma viste e vissute come spazi umanizzati in cui la persona è al centro dei percorsi di cura.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. È necessario inviare entro il 15 dicembre (mediante la app Aulss 3 Serenissima o al sito https://unafotoalmese.aulss3.veneto.it/) fotografie originali che ritraggano paesaggi, scorci, dettagli, momenti di vita sociale, persone riconducibili al territorio del Veneto.

Le 12 fotografie vincitrici, selezionate da un’apposita giuria, saranno esposte, una al mese per un mese intero, presso i cinque presidi ospedalieri di Mestre, Venezia, Mirano, Dolo e Chioggia, e successivamente collocate nei reparti dei nosocomi. Saranno inoltre pubblicate con cadenza mensile sul sito internet aziendale e sui social media di Ulss3 Serenissima.

“È compito di un’azienda sanitaria – sottolinea Massimo Zuin, direttore dei Servizi Sociosanitari di Ulss 3 Serenissima – promuovere la salute, anche mettendo al centro la persona nell’organizzazione dei processi di cura. Questo percorso di umanizzazione dell’assistenza passa attraverso una visione della salute che non è semplicemente assenza di malattia o infermità, e invece mette insieme differenti modalità di conseguire il benessere fisico, mentale e sociale. In quest’ottica, i ‘luoghi’ meravigliosi del Veneto sono un elemento importante di costruzione del benessere. Vanno valorizzati, ma soprattutto vanno visti e vissuti, per quanto è possibile a ciascuno”.

Regolamento

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Le fotografie, in alta risoluzione, dovranno essere inviate entro il 15 dicembre 2021 mediante la app “AUlss 3 Serenissima” o attraverso il Sito dell’Ulss 3, all’indirizzo https://unafotoalmese.aulss3.veneto.it/.

Tutte le foto saranno valutate da un’apposita commissione costituita secondo quanto stabilito dal regolamento, consultabile nel Sito dell’Ulss 3 Serenissima allo stesso indirizzo.

Collabora all’iniziativa “Vega Carburanti” di Venezia Mestre, relativamente alla copertura dei costi per la realizzazione della piattaforma digitale e per gli allestimenti delle esposizioni.