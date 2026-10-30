Jessica Dalla Chiara, 32 anni, sarebbe stata uccisa dal marito infermiere con insulina. Il giallo di Verona

Un infermiere di 35 anni è stato arrestato a Verona con l’accusa di aver ucciso la moglie somministrandole insulina. Secondo gli investigatori, la donna è deceduta il 24 giugno 2024 dopo una crisi ipoglicemica provocata da somministrazioni non terapeutiche del farmaco, prima in casa e poi in ospedale.



La vittima si chiamava Jessica Dalla Chiara, aveva 32 anni e una figlia, Aurora. L’uomo accusato è Nadir Rossi: era il marito e, raccontano i documenti giudiziari, la coppia stava insieme dai tempi del liceo.



Dopo il decesso Rossi aveva parlato con i medici e con le forze dell’ordine, sostenendo che la moglie si era spenta nel sonno a causa di un malore. Nei giorni precedenti, sempre secondo la sua versione, Jessica aveva accusato episodi di debolezza e stanchezza che erano stati attribuiti a motivi non preoccupanti. In un racconto agli inquirenti l’uomo aveva anche spiegato che la donna, dopo un periodo di ricovero, era tornata a casa e aveva insistito per non sottoporsi a ulteriori controlli.



Gli esami successivi e alcune anomalie emerse durante l’autopsia, però, hanno spinto i medici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona a segnalare il caso alla magistratura. Nel luglio 2024 gli specialisti hanno rilevato che i ripetuti episodi di ipoglicemia non potevano essere ricondotti a cause naturali e che le dosi di insulina erano probabilmente state somministrate dall’esterno.



Le risultanze medico-legali hanno costituito il primo impulso alle indagini che, nel corso dei mesi, hanno raccolto altri elementi ritenuti rilevanti dagli inquirenti. Il secondo elemento decisivo è arrivato dai genitori della vittima. I familiari, fin dall’inizio, avevano espresso dubbi fondati sulle circostanze della morte e si erano detti perplessi per la gestione del corpo da parte del genero, che aveva provveduto alla cremazione in tempi ritenuti troppo rapidi.



Oltre all’omicidio, le accuse mosse a carico di Rossi comprendono tentato omicidio aggravato, distruzione e soppressione di cadavere mediante fraudolenta cremazione, truffa assicurativa e peculato continuato di farmaci. Sempre secondo gli inquirenti, dopo la morte della moglie l’uomo avrebbe incassato l’indennizzo previsto da una polizza sulla vita che la donna aveva stipulato due anni prima.



Gli atti raccolti in due anni di indagine hanno portato ora all’arresto: i magistrati ritengono sussistano elementi sufficienti perché Rossi venga sottoposto a provvedimento restrittivo. L’inchiesta ha quindi ricostruito una sequenza di eventi che parte dai primi sintomi riportati dalla coppia, passa per il ricovero ospedaliero e arriva alla morte avvenuta in casa, il tutto al centro delle verifiche sull’uso dell’insulina.



Sia gli accertamenti clinici sia le testimonianze dei parenti hanno avuto un ruolo centrale nell’avvio delle indagini. L’Azienda Ospedaliera ha segnalato che le ipoglicemie registrate non potevano essere spiegate con cause naturali, mentre i genitori della vittima hanno manifestato da subito perplessità sulla rapidità della cremazione e sulle versioni fornite dal genero.



Tra gli aspetti della vicenda al vaglio degli inquirenti c’è anche la presunta appropriazione di farmaci: il reato di peculato continuato di farmaci si riferisce all’uso improprio o alla sottrazione, in ambito sanitario, di medicinali la cui destinazione sarebbe dovuta essere diversa. L’insieme delle contestazioni ha portato alla decisione di procedere con l’arresto a distanza di circa due anni dalla morte di Jessica.



L’indagine era quindi partita proprio dopo due segnalazioni: la prima dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che dopo l’autopsia aveva rilevato somministrazioni non terapeutiche di insulina, e la seconda dalle dichiarazioni dei genitori della vittima, che avevano fin da subito dubitato delle cause del decesso e contestato la frettolosa cremazione.