5 x 1000
HomenotizieStefania Sandrelli ricorda Tinto Brass: «Un angelo», e l’aneddoto sulla scena in...

Stefania Sandrelli ricorda Tinto Brass: «Un angelo», e l’aneddoto sulla scena in negozio

Stefania Sandrelli ricorda Tinto Brass definendolo “un angelo” e racconta di aver “ruppe il ghiaccio” con lui sfilando nuda in un negozio durante le riprese de La chiave.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Stefania Sandrelli ha ricordato Tinto Brass definendolo «un angelo» e ha raccontato un episodio legato alle riprese del film La chiave che, secondo l’attrice, fu «un film ironico e dalla parte delle donne».

In un’intervista pubblicata su Repubblica il 4 novembre 2026, Sandrelli ha raccontato di aver «ruppi il ghiaccio con lui sfilando nuda in un negozio» durante il periodo di lavoro con il regista. L’episodio è stato richiamato come momento che contribuì a rompere la tensione sul set.

L’attrice ha inoltre qualificato il film come ironico e attestato a favore della prospettiva femminile, sottolineando il rapporto professionale e umano con Brass.

Le dichiarazioni di Sandrelli sono riportate nell’articolo a firma di Arianna Finos su Repubblica.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE