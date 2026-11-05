Stefania Sandrelli ricorda Tinto Brass: «Un angelo», e l’aneddoto sulla scena in negozio

Stefania Sandrelli ha ricordato Tinto Brass definendolo «un angelo» e ha raccontato un episodio legato alle riprese del film La chiave che, secondo l’attrice, fu «un film ironico e dalla parte delle donne».

In un’intervista pubblicata su Repubblica il 4 novembre 2026, Sandrelli ha raccontato di aver «ruppi il ghiaccio con lui sfilando nuda in un negozio» durante il periodo di lavoro con il regista. L’episodio è stato richiamato come momento che contribuì a rompere la tensione sul set.

L’attrice ha inoltre qualificato il film come ironico e attestato a favore della prospettiva femminile, sottolineando il rapporto professionale e umano con Brass.

Le dichiarazioni di Sandrelli sono riportate nell’articolo a firma di Arianna Finos su Repubblica.