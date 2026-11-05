Meloni marca la distanza nella campagna Usa: G20, linea Ue su Putin e dossier jet degli 007 in Iran

Giorgia Meloni ha ampliato la distanza politica nel quadro delle elezioni statunitensi, dettando a Fratelli d’Italia una linea che evita di entrare nelle questioni interne degli States e sottolinea il rapporto di importanza con Washington.

Secondo quanto riportato, la posizione indicata a FdI è netta: gli Stati Uniti vanno considerati “vitali” e il partito non deve intervenire nelle dinamiche interne della politica americana.

Lo scollamento si è manifestato anche sul terreno internazionale: la leadership italiana ha preso posizione in linea con l’Europa sulla questione di Vladimir Putin al G20, e nello stesso tempo è emersa la vicenda dei jet degli 007 in Iran, elementi che contribuiscono allo strappo politico in corso.

Nel contesto delle tensioni e dei commenti internazionali, viene citata una dichiarazione di Donald Trump con le parole: “Francia e Italia muoiono”, riportata come parte dei riscontri pubblici alla situazione.