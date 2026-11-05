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Porto-Napoli 4-1: la squadra regge un tempo, poi crolla. Terza sconfitta in Champions

Porto batte Napoli 4-1: gli azzurri tengono un tempo, poi spariscono nella ripresa. Terzo ko in quattro giornate; squadra contestata, Politano critica i compagni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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04 novembre 2026 — Porto. Il Napoli viene travolto dal Porto e perde 4-1 nella quarta giornata di Champions League, incassando il terzo ko in quattro partite del girone.

Nel primo tempo la partita era viva: Bednarek ha sbloccato il punteggio, poi Scott McTominay ha risposto per gli azzurri. Poco dopo Gabri Veiga ha riportato in vantaggio il Porto, sul 2-1.

Nella ripresa il Napoli è sparito dal campo: il Porto ha segnato ancora e ha chiuso il match sul 4-1, approfittando del calo degli ospiti.

La sconfitta alimenta le tensioni: la squadra è stata contestata e, secondo la cronaca della serata, Matteo Politano ha rivolto critiche ai compagni. Per l’allenatore la posta in gioco è alta: contro il Porto, si legge, Allegri “si gioca tanto” e ha detto che “con il Porto non è l’ultima spiaggia, dobbiamo sistemare la classifica in campionato”.

Il risultato complica seriamente il cammino europeo del Napoli e accende i riflettori sulle scelte tecniche e sul momento del gruppo, già criticato al termine della partita.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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