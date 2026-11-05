5 x 1000
HomenotizieManovra, le Regioni contestano i tagli alla sanità: Fedriga chiamato a chiedere...

Manovra, le Regioni contestano i tagli alla sanità: Fedriga chiamato a chiedere un incontro al governo

Le Regioni criticano la manovra per i fondi alla sanità e avvertono che i Lea sono a rischio; i governatori hanno chiesto a Fedriga di sollecitare un confronto. Schillaci: “I fondi sono aumentati”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

04 novembre 2026, aggiornato alle 20:09 — Le Regioni si mobilitano contro la manovra: la maggior parte dei presidenti regionali ha giudicato insufficienti le risorse destinate alla sanità e ha segnalato il rischio per i Livelli essenziali di assistenza (Lea).

I governatori hanno chiesto al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, di scrivere al governo per ottenere un incontro urgente e discutere le preoccupazioni sul finanziamento del servizio sanitario.

L’allarme riguarda in particolare la necessità di risorse adeguate per garantire l’erogazione dei Lea sul territorio, secondo quanto riferito dai rappresentanti regionali riuniti.

Dal governo è arrivata una replica: Schillaci ha sottolineato che “i fondi sono aumentati”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli nella nota citata.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE