Manovra, le Regioni contestano i tagli alla sanità: Fedriga chiamato a chiedere un incontro al governo

04 novembre 2026, aggiornato alle 20:09 — Le Regioni si mobilitano contro la manovra: la maggior parte dei presidenti regionali ha giudicato insufficienti le risorse destinate alla sanità e ha segnalato il rischio per i Livelli essenziali di assistenza (Lea).

I governatori hanno chiesto al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, di scrivere al governo per ottenere un incontro urgente e discutere le preoccupazioni sul finanziamento del servizio sanitario.

L’allarme riguarda in particolare la necessità di risorse adeguate per garantire l’erogazione dei Lea sul territorio, secondo quanto riferito dai rappresentanti regionali riuniti.

Dal governo è arrivata una replica: Schillaci ha sottolineato che “i fondi sono aumentati”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli nella nota citata.