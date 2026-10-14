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Dio Ride, Veronesi presenta il film in anteprima nel Triveneto

Dio Ride di Giovanni Veronesi, film di chiusura a Venezia, anteprime in Triveneto il 15 ottobre. Al cinema dal 29 ottobre.

Stefano Bittoncini
a cura di: Stefano Bittoncini
Favino in Dio Ride di Giovanni Veronesi - foto di Enrico De Luigi
Favino in Dio Ride di Giovanni Veronesi - foto di Enrico De Luigi

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Giovanni Veronesi sarà presente alle proiezioni in Triveneto di Dio Ride, il film che ha chiuso la 83ª Mostra del Cinema di Venezia e che arriverà nelle sale il 29 ottobre. Le anteprime si svolgeranno il 15 ottobre a Mogliano Veneto, Udine e Gorizia con incontri col pubblico in sala.


Il primo appuntamento è fissato alle 18.15 al Cinema Busan di Mogliano Veneto (Via Don G. Bosco 41), dove Veronesi incontrerà il pubblico prima dell’inizio della proiezione. A seguire, alle 19.00, la tappa al Cinema Visionario di Udine (Via Fabio Asquini 33), con un incontro previsto al termine della proiezione. Anche a Gorizia, in Piazza della Vittoria 41, il regista saluterà gli spettatori al termine della proiezione.

Giovanni Veronesi – foto di Enrico De Luigi


Dio Ride è un dramma storico ambientato nel Seicento e ispirato liberamente a fatti realmente accaduti. Al centro della vicenda c’è fra Leopoldo da Casamacchia, un religioso che annuncia un messaggio di prossimità e gioia e attira folle di seguaci, provocando il progressivo svuotamento delle chiese tradizionali. La crescente popolarità di Fra Leopoldo arriva fino a Roma, dove la Curia affida al cardinale inquisitore Maculani il compito di esaminare il caso; il processo si trasforma in un confronto destinato a mettere in discussione certezze consolidate.


Nel cast figurano Pierfrancesco Favino nei panni di fra Leopoldo e Silvio Orlando nella parte del cardinale Maculani. Completano il cast Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi, con Carlo Cecchi nella parte di Papa Innocenzo X. La durata del film è di 114 minuti.


La sceneggiatura porta la firma di Giovanni Veronesi affiancato da Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini e Nicola Deorsola, con la collaborazione di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga. Alla fotografia ha lavorato Maurizio Calvesi; la scenografia è di Carmine Guarino e i costumi sono firmati da Carlo Poggioli. Il montaggio è curato da Patrizio Marone, il trucco da Alessandra Vita e le acconciature da Rodolfo Sifari; il casting è stato diretto da Nicola Deorsola.


Dio Ride è prodotto da Indiana Production (una società Vuelta), Ogi Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. Per Indiana Production i produttori indicati sono Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campos Pavoncelli; per PiperFilm risultano Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. La distribuzione nelle sale sarà gestita da PiperFilm, mentre le vendite internazionali sono affidate a Piperplay.

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Silvio orlando in Dio Ride, di Giovanni Veronesi – foto di Enrico De Luigi


La colonna sonora è firmata da Paolo Buonvino e le musiche sono edite da CAM Sugar / Indiana Production. Il film ha ottenuto il Label Ecoprod e ha beneficiato del contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. È inoltre realizzato con il contributo del PR FESR Toscana 2021-2027, bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – anno 2024.


Per le anteprime del 15 ottobre a Mogliano Veneto, Udine e Gorizia è prevista la presenza del regista in sala, con modalità di incontro differenziate: all’inizio della proiezione a Mogliano Veneto, al termine degli spettacoli a Udine e a Gorizia.


Il film uscirà nelle sale il 29 ottobre distribuito da PiperFilm.

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Stefano Bittoncini
Stefano Bittoncini
Laureato in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali", ho collaborato con diverse testate on line. Quello che mi piace? Parlare con la gente... stefano_b@lavocedivenezia.it
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