Dio Ride, Veronesi presenta il film in anteprima nel Triveneto

Giovanni Veronesi sarà presente alle proiezioni in Triveneto di Dio Ride, il film che ha chiuso la 83ª Mostra del Cinema di Venezia e che arriverà nelle sale il 29 ottobre. Le anteprime si svolgeranno il 15 ottobre a Mogliano Veneto, Udine e Gorizia con incontri col pubblico in sala.



Il primo appuntamento è fissato alle 18.15 al Cinema Busan di Mogliano Veneto (Via Don G. Bosco 41), dove Veronesi incontrerà il pubblico prima dell’inizio della proiezione. A seguire, alle 19.00, la tappa al Cinema Visionario di Udine (Via Fabio Asquini 33), con un incontro previsto al termine della proiezione. Anche a Gorizia, in Piazza della Vittoria 41, il regista saluterà gli spettatori al termine della proiezione.

Giovanni Veronesi – foto di Enrico De Luigi



Dio Ride è un dramma storico ambientato nel Seicento e ispirato liberamente a fatti realmente accaduti. Al centro della vicenda c’è fra Leopoldo da Casamacchia, un religioso che annuncia un messaggio di prossimità e gioia e attira folle di seguaci, provocando il progressivo svuotamento delle chiese tradizionali. La crescente popolarità di Fra Leopoldo arriva fino a Roma, dove la Curia affida al cardinale inquisitore Maculani il compito di esaminare il caso; il processo si trasforma in un confronto destinato a mettere in discussione certezze consolidate.



Nel cast figurano Pierfrancesco Favino nei panni di fra Leopoldo e Silvio Orlando nella parte del cardinale Maculani. Completano il cast Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi e Paolo Rossi, con Carlo Cecchi nella parte di Papa Innocenzo X. La durata del film è di 114 minuti.



La sceneggiatura porta la firma di Giovanni Veronesi affiancato da Nicola Baldoni, Gianluca Bernardini e Nicola Deorsola, con la collaborazione di Paolo Portone e Jean Jacques Ilunga. Alla fotografia ha lavorato Maurizio Calvesi; la scenografia è di Carmine Guarino e i costumi sono firmati da Carlo Poggioli. Il montaggio è curato da Patrizio Marone, il trucco da Alessandra Vita e le acconciature da Rodolfo Sifari; il casting è stato diretto da Nicola Deorsola.



Dio Ride è prodotto da Indiana Production (una società Vuelta), Ogi Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. Per Indiana Production i produttori indicati sono Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen e Daniel Campos Pavoncelli; per PiperFilm risultano Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. La distribuzione nelle sale sarà gestita da PiperFilm, mentre le vendite internazionali sono affidate a Piperplay.

Silvio orlando in Dio Ride, di Giovanni Veronesi – foto di Enrico De Luigi



La colonna sonora è firmata da Paolo Buonvino e le musiche sono edite da CAM Sugar / Indiana Production. Il film ha ottenuto il Label Ecoprod e ha beneficiato del contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. È inoltre realizzato con il contributo del PR FESR Toscana 2021-2027, bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – anno 2024.



Per le anteprime del 15 ottobre a Mogliano Veneto, Udine e Gorizia è prevista la presenza del regista in sala, con modalità di incontro differenziate: all’inizio della proiezione a Mogliano Veneto, al termine degli spettacoli a Udine e a Gorizia.



Il film uscirà nelle sale il 29 ottobre distribuito da PiperFilm.