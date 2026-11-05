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Allarme bomba su tre voli: scorta militare a Fiumicino, atterraggio di emergenza a Evreux e dirottamento a Vienna

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Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
(immagine di repertorio)

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Mattinata di allerta sugli spazi aerei europei: tre velivoli diretti verso l’Italia hanno ricevuto minacce anonime o segnalazioni di bomba, con conseguenti scali deviati e interventi di sicurezza.


Un Airbus Finnair in arrivo da Helsinki è stato scortato da jet dell’Aeronautica Militare fino all’aeroporto di Fiumicino, dove è atterrato intorno alle 9:30. Subito dopo l’atterraggio sono scattate le procedure previste per questo tipo di segnalazioni: gli artificieri della Polizia hanno avviato le operazioni di bonifica dell’aeromobile e delle aree interessate.


Fonti aeroportuali riferiscono che i controlli a Fiumicino stanno procedendo regolarmente e, al momento, non risultano ripercussioni sull’operatività dello scalo. Le verifiche sono tuttora in corso, secondo quanto si è appreso.


Sempre in mattinata è giunta una segnalazione riguardante un volo Aer Lingus partito da Dublino e diretto a Roma. Per motivi di sicurezza il comandante ha deciso di deviare l’aereo verso la Francia e farlo atterrare alla base aerea militare di Evreux-Fauville, in Normandia, per le necessarie verifiche.


L’Airbus coinvolto, secondo le ricostruzioni, trasportava 151 passeggeri. Le autorità locali e le squadre competenti hanno preso in carico le operazioni sul luogo dell’atterraggio per accertamenti e bonifica.


Un terzo episodio ha interessato un velivolo della compagnia Wizz Air decollato alle 7 dall’aeroporto di Milano Malpensa con destinazione Varsavia. Durante il volo la compagnia ha ricevuto una minaccia di bomba e ha deciso di dirottare l’Airbus A321 sulla capitale austriaca: l’aereo è comunque atterrato all’aeroporto di Vienna.

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La compagnia aerea ha indicato che la decisione di deviare il volo è stata presa a seguito della minaccia ricevuta durante la traversata. Non sono state diffuse ulteriori informazioni su eventuali conseguenze per i passeggeri o sul prosieguo delle indagini.


I tre casi, pur distinti tra loro, hanno attivato le procedure standard di sicurezza previste per le minacce a bordo: scorta militare o deviazione verso basi e aeroporti attrezzati per i controlli, intervento degli artificieri e ispezione degli aeromobili.


Per il volo Finnair a Fiumicino la bonifica è affidata agli artificieri della Polizia e continua senza anomalie segnalate sulle operazioni dello scalo. Per i voli dirottati verso Evreux e Vienna, invece, le verifiche sono state svolte nelle strutture indicate dai comandanti di bordo e dalle autorità competenti.


L’Airbus A320 di Aer Lingus partito questa mattina da Dublino con 151 passeggeri si è posato sulla pista della base aerea militare di Evreux-Fauville, in Normandia, nel nord della Francia, dopo l’allarme bomba.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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