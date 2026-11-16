Donald Trump è partito per un viaggio in Asia con l’obiettivo di stemperare la crisi politica e rilanciare il ruolo internazionale degli Stati Uniti. La trasferta arriva dopo la disfatta alle elezioni di medio termine e mette al centro la relazione con Pechino.

Il presidente americano incontrerà il suo omologo cinese a Shenzhen. Tra i temi in agenda, vengono segnalati in modo esplicito la questione iraniana e il dossier sul nucleare.

Negli Stati Uniti, nel frattempo, è prevista una protesta contro Trump domenica a Washington, evento segnalato nel contesto della sua partenza.

L’incontro con Xi e i colloqui sul programma nucleare e sull’Iran saranno osservati come segnali della strategia estera che l’amministrazione intende adottare dopo l’esito delle midterm.