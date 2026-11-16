A Shenzhen, durante il vertice Apec, il presidente Xi Jinping si prepara a presentarsi come padrone di casa deciso a consacrare l’immagine di Pechino come superpotenza affidabile. L’evento si svolgerà in un contesto caratterizzato da dibattiti al minimo e da un’agenda sostanzialmente svuotata.
La scelta organizzativa dello svolgimento delle sessioni e dei contenuti ha ridotto lo spazio per confronti pubblici tra i partecipanti. Questo, secondo l’analisi apparsa su Repubblica, favorisce il ruolo centrale del leader cinese nel dare alla sua presenza una dimensione più celebrativa che dialettica.
Il quadro dei partecipanti è descritto come composto da leader “azzoppati”, elemento che contribuisce, sempre secondo la fonte, a limitare l’intensità delle discussioni e a rendere secondari i tradizionali appuntamenti multilaterali. Per Xi, emerge così l’opportunità di usare il vertice per consolidare la percezione internazionale di Pechino come potenza affidabile, più che per promuovere un’agenda negoziale estesa.
L’articolo che segnala questi elementi è firmato da Filippo Santelli e pubblicato su Repubblica il 16 novembre 2026.