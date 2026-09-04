Tre morti a Minneapolis, tra cui il presunto aggressore: tre agenti feriti dopo una sparatoria in un condominio

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Minneapolis, 03/09/2026 — Una sparatoria in un edificio residenziale del quartiere Loring Park ha causato tre morti e diversi feriti, tra cui tre agenti di polizia, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

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L’episodio è avvenuto al civico 15 di East Grant Street, vicino al Convention Center. Gli agenti sono intervenuti dopo una chiamata al 911 che segnalava colpi d’arma da fuoco e, meno di due minuti dopo l’invio sul posto, erano già all’interno dell’edificio, ha detto il capo ad interim della polizia, Bill Peterson, durante una conferenza stampa.

All’interno i poliziotti hanno trovato le prime vittime; successivamente hanno udito altri spari e si sono diretti verso un piano superiore, dove hanno incontrato “una foschia che limitava significativamente la loro visibilità”, ha aggiunto Peterson.

Tra i feriti ci sono tre agenti: uno è stato colpito a una gamba, un altro è stato raggiunto da due proiettili all’addome. Tutti e tre, ha detto Peterson, dovrebbero riprendersi completamente. Una delle vittime è deceduta sul posto, un’altra è morta dopo il trasporto in ospedale.

Il sergente di polizia Garrett Parten ha dichiarato che tra le vittime accertate figura anche il presunto responsabile dell’attacco. Le autorità non hanno fornito l’identità del sospetto e non hanno chiarito immediatamente le modalità della sua morte, precisando però che era già noto alle forze dell’ordine prima della sparatoria.

Peterson ha espresso sgomento per l’accaduto e ha elogiato il coraggio degli agenti intervenuti, sottolineando la rapidità del loro intervento e gli sforzi per porre fine alla violenza e ripristinare la sicurezza.