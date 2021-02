Tragedia a Treporti: sbaglia manovra a finisce in acqua con l’auto. Morto residente

Tragedia a Treporti, Rino Zanella, pensionato residente a Cavallino-Treporti, è morto in un incidente mentre faceva manovra con la sua auto.

L’uomo è purtroppo rimasto intrappolato nell’abitacolo della sua auto precipitata nelle acque di Saccagnana nonostante i soccorsi.

Rino Zanella, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato tradito da una manovra errata mentre faceva retromarcia per uscire dal

circolo sportivo in cui ci si ritrova per il gioco delle bocce o per qualche partita a carte.

La Fiat Punto a contatto con l’acqua ha cominciato a inabissarsi subito e i tentativi di soccorso, anche provando a tuffarsi per estrarre l’uomo dall’auto, sono stati vani.

Sul posto sono subito arrivati intervenuti i vigili del fuoco di Jesolo, l’autogru di Mestre, il nucleo sommozzatori e i carabinieri di Cavallino-Treporti, ma non è stato possibile fare altro che recuperare l’auto.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 di ieri, martedì.

Il tragico incidente di Treporti – Saccagnana è l’ultimo di una sfortunata serie e riporta alla mente i più recenti, tra cui quello di dicembre 2018 in cui ha perso la vita una donna precipitata in acqua con la sua auto (nella foto) , o quello di giugno 2019 in cui ha purtroppo perso la vita un 23enne finito in acqua con l’auto nella stessa zona di Saccagnana.