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HomenotizieTragedia a Pietralata: tre morti in una villetta, indagini per chiarire dinamica

Tragedia a Pietralata: tre morti in una villetta, indagini per chiarire dinamica

A Pietralata (Roma) trovati morti in una villetta un uomo di 42 anni, una donna di 41 e la loro figlia di 5 anni; ipotesi di omicidio-suicidio e indagini in corso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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31 agosto 2026 — Una famiglia è stata trovata senza vita in una villetta del quartiere Pietralata, a Roma. I corpi di un uomo di 42 anni, di una donna di 41 e della loro bambina di 5 anni sono stati rinvenuti nella camera da letto dai soccorritori.

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I Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata di parenti preoccupati per il silenzio proveniente dall’abitazione. Accanto ai tre è stato trovato anche il cane della famiglia, morto.

Le vittime presentavano ferite da arma da fuoco. Nell’abitazione sono stati recuperati alcuni scritti autografi che hanno indirizzato gli inquirenti verso l’ipotesi prevalente di un omicidio-suicidio.

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I vicini descrivono la vita della famiglia come apparentemente tranquilla e affermano di non aver sentito rumori riconducibili all’accaduto. Saranno le indagini dei Carabinieri, al lavoro sul posto, a stabilire con certezza le circostanze e le motivazioni di quanto avvenuto.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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