Torre di Viale San Marco già in vendita, giochi già fatti. Lettere

La torre “green” di viale San Marco, che deve ancora passare per l’approvazione del Consiglio Comunale, è già in vendita, malgrado le rassicurazioni, date dall’assessore all’Urbanistica e dai progettisti in commissione consiliare, che ci sarebbe ancora tempo e margine per discutere, in particolare sui volumi.

“La Setten fa il suo – commenta il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini – e lancia la campagna pubblicitaria del nuovo palazzone ‘eco-friendly’ con vista laguna: è il Consiglio comunale che ne esce esautorato”.

“I giochi, si capisce, sono già fatti, le decisioni prese dal sindaco, malgrado i malumori di Lega e Fratelli d’Italia. Pur di far girare l’economia, finiamo per vedere come una ditta ‘scavalca’ il Consiglio Comunale e mette in vendita qualcosa che non è ancora stato deliberato. Questo è il ruolo del Comune in versione fucsia: facilitare gli investimenti dei privati, qualsiasi essi siano, venendo meno alla propria funzione di pianificazione urbanistica, o, a volerla vedere da un altro punto di vista, adattando questa all’interesse del costruttore di turno”.

Giovanni Andrea Martini

Consigliere comunale

Vicepresidente della VI Commissione

Gruppo consiliare “Tutta la Città Insieme!”

Comune di Venezia