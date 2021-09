Torre di Viale San Marco: le osservazioni dei Comitati per la riduzione del danno

Minacciosa, la Torre Setten, che impropriamente qualcuno ha denominato ‘bosco verticale’, turba gli umori degli abitanti di Viale San Marco, sconfitti dal voto notturno del Consiglio comunale, che a luglio ha dato il via libera al progetto della torre alta 70 metri a uso residenziale, un condominio di lusso di 14 piani con annessa area commerciale (un edificio basso per supermercato e negozi), sopra l’ex campo da calcio della Real San Marco.

Sconfitto anche il Comitato di cittadini sorto per contrastare la scelta politica di fondo del Comune che ha ignorato le obiezioni argomentate di chi in Viale ci vive, degli ambientalisti e degli urbanisti.

In queste giornate saranno valutate le osservazioni dei Comitati e delle Associazioni contrari alla realizzazione della torre, per contrastarne l’iter del progetto in nuce e apporre qualche modifica per ridurre il danno della costruzione di un bisonte di cemento pizzicato da piante verdi per illusorie consolazioni.

Chissà se il Comune e la proprietà accoglieranno o ignoreranno le osservazioni dei Comitati, se valuteranno che nascerà un edificio del tutto fuori scala rispetto alla zona, storicamente un insediamento di case basse e condomini, pensato per riprodurre “corti” e ambienti veneziani, luoghi d’origine di gran parte dei residenti.

Ora l’attesa dei tempi necessari alla Regione per esaminare il progetto, dovrà tener conto del parere della V.A.S. (Valutazione ambientale strategia) ​ che ha il compito di analizzare “le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”.

La V.A.S. nasce dall’esigenza, sempre più radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, siano considerati anche gli impatti ambientali”.

La logica della cementificazione, dell’aumento del traffico preoccupa i cittadini che proprio non capiscono perché l’area disinquinata e bonificata dell’ex campo da calcio, sia diventata subito terreno per costruire, affidato a un privato, anziché uno spazio verde pubblico da restituire ai bambini e ai residenti.

Non comprendono in cosa consista la sbandierata riqualificazione.

Riqualificazione. Spiega Piero Brunello, docente di Storia Sociale a Ca’ Foscari: “Il campo su cui un costruttore ha messo gli occhi per costruire una torre di oltre 70 metri, con l’appoggio della Giunta comunale di Venezia, non è uno spazio vuoto e quindi da edificare, bensì un’area pensata per il quartiere fin dal progetto costitutivo del Villaggio San Marco nei primi anni Cinquanta del Novecento.”

Senza contare che Mestre registra un livello di cementificazione molto alto, basti pensare al grattacielo Hybrid, inaugurato nel 2016, con i suoi incombenti 84 metri.

La costruzione della torre, inoltre, deve tener conto dei piani urbanistici in atto, che raccomandano di prendere in considerazione anche l’ambiente sociale, che non si debba ignorare la costruzione storica dei legami umani che nascono nel territorio, come quelli, ad esempio degli abitanti delle Corti in Viale San Marco, che hanno scelto quella dimensione più di altre somigliante alle strutture delle case veneziane che hanno lasciato.

sponsor

Le osservazioni e poi le controdeduzioni arriveranno in consiglio comunale e già qualcuno richiama a un eventuale ricorso al Tar, qualora l’Amministrazione comunale procedesse come un treno e non recepisse che non si può stravolgere la storia di un quartiere, ignorando i bisogni che esso esprime.

E che sono numerosi: i marciapiedi dissestati, buche che creano incidenti che si ripetono tutti i giorni, l’inquinamento del terreno dei giardini condominiali e delle aiuole, i negozi vuoti, i pochi esercenti rimasti che faticano a tirare avanti, la sottrazione di verde pubblico a favore del cemento che toglie luce alle case e al vicino asilo.

Con disappunto i residenti ricordano al Comune che le Corti sono state ideate nel dopoguerra per rispondere al sovraffollamento del centro storico di Venezia, e che l’intenzione di realizzare questo villaggio è nata dall’idea di ricreare il paesaggio urbano veneziano in terraferma, con case aperte sulle corti che da sempre hanno facilitato la socializzazione, per consentire alle persone che dovevano abbandonare Venezia, di poter ritrovare a Mestre condizioni simili di vita. Una storia che non dovrebbe essere ignorata.