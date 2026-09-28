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Torino, il 26enne reo confessa: accusa la professoressa di aver orchestrato tutto

A Torino il 26enne che ha ucciso un pusher accusa la professoressa: dice che lo manovrava, avrebbe studiato come disfarsi del corpo per tornare alla sua vita normale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Torino. Il 26enne ritenuto responsabile dell’omicidio di un pusher ha rivolto gravi accuse contro la propria insegnante, sostenendo che fosse la regista delle azioni che portarono al delitto.

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Secondo quanto riferito dall’imputato, la donna lo avrebbe «manovrato» e avrebbe pianificato alcuni dettagli pratici legati alla vicenda. Sempre nella sua versione, avrebbe studiato il modo per disfarsi del corpo, con l’obiettivo di riprendere la propria vita normale dopo i fatti.

Le dichiarazioni sono state riportate in aula e documentate dalla cronaca locale. L’articolo su cui si basa questo resoconto è a firma di Federico Gottardo (Ansa) e risale al 28 settembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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