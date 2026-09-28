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Jovanotti festeggia i 60 anni: quattro decenni di carriera tra dj set, Jova Summer Party e un film in arrivo

Jovanotti compie 60 anni: quattro decenni di carriera, dagli esordi da dj ai Jova Summer Party, tra il successo live e l’attesa per il suo film documentario.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, celebra i 60 anni segnando un traguardo che sintetizza quarant’anni di attività artistica. Dall’inizio come dj fino ai grandi appuntamenti estivi, la sua carriera resta al centro dell’attenzione mediatica.

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Il percorso è passato per i primi esperimenti in consolle e si è evoluto in una lunga serie di progetti live, tra cui il fortunato Jova Summer Party, indicato come uno dei successi più recenti dell’artista. Il festival itinerante ha contribuito a consolidare la sua presenza nei palchi italiani.

Accanto al successo dei concerti, cresce l’attesa per un film documentario dedicato a Jovanotti, annunciato come imminente. Il progetto cinematografico occupa ora una parte importante del racconto pubblico sulla sua produzione artistica.

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Nonostante il passare degli anni, viene sottolineata la continuità dell’energia che lo ha contraddistinto fin dagli esordi: la stessa vitalità del “ragazzo che cantava ‘E’ qui la festa’”. Per l’artista si apre così una nuova fase, che unisce il bilancio di quattro decenni di carriera alla prospettiva di nuovi capitoli creativi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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