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Regeni, oggi a Roma la prima sentenza sugli egiziani accusati: la procura ha chiesto l’ergastolo per uno dei quattro

A Roma il 28 settembre 2026 è attesa la prima sentenza sugli egiziani accusati della morte di Regeni; per uno dei quattro la procura ha chiesto l’ergastolo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Roma, nel pomeriggio del 28 settembre 2026, è prevista la prima sentenza nei confronti degli egiziani accusati della morte del ricercatore Regeni. Il verdetto arriva a dieci anni dalla sua scomparsa.

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Nel procedimento sono imputati quattro militari. Per uno di loro la procura ha chiesto la pena dell’ergastolo.

La giornata è attesa anche per la reazione della famiglia. I parenti hanno dichiarato che la loro presenza in aula è già un risultato, ma hanno avvertito di non volersi accontentare: “Essere qui è già una vittoria, ma non ci accontentiamo”.

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Il caso, seguito con attenzione nazionale, arriva così a un passaggio processuale chiave con la pronuncia della prima sentenza contro gli accusati egiziani.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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