Regeni, oggi a Roma la prima sentenza sugli egiziani accusati: la procura ha chiesto l’ergastolo per uno dei quattro

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A Roma, nel pomeriggio del 28 settembre 2026, è prevista la prima sentenza nei confronti degli egiziani accusati della morte del ricercatore Regeni. Il verdetto arriva a dieci anni dalla sua scomparsa.

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Nel procedimento sono imputati quattro militari. Per uno di loro la procura ha chiesto la pena dell’ergastolo.

La giornata è attesa anche per la reazione della famiglia. I parenti hanno dichiarato che la loro presenza in aula è già un risultato, ma hanno avvertito di non volersi accontentare: “Essere qui è già una vittoria, ma non ci accontentiamo”.

Il caso, seguito con attenzione nazionale, arriva così a un passaggio processuale chiave con la pronuncia della prima sentenza contro gli accusati egiziani.