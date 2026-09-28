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Il catanese Maurizio Luca Longhitano trionfa a Ponza con “La Versione di Circe”

A Ponza “La Versione di Circe” di Maurizio Luca Longhitano (GRO Sub Catania) vince il Campionato Italiano 2026 di Video Subacqueo, durante Subacquatica fino al 4 ottobre.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Ponza, 27 settembre 2026 — Il video “La Versione di Circe” ha vinto il Campionato Italiano 2026 di Video Subacqueo. L’autore del lavoro premiato è il catanese Maurizio Luca Longhitano, tesserato per il GRO Sub Catania.

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La competizione, organizzata dalla FIPSAS, si è svolta sull’isola di Ponza nell’ambito della manifestazione Subacquatica 2026. L’evento proseguirà fino al 4 ottobre e coinvolge sia Ponza sia Ventotene.

Il filmato vincente è ambientato nelle acque dell’isola di Ponza, riconosciuta come quella della maga Circe. Il video è stato segnalato per immagini spettacolari, per l’intensità emotiva e per la sensibilità con cui propone diverse prospettive sul mare e sui suoi fondali.

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Subacquatica 2026 propone, oltre alla gara di video subacqueo, un programma che mette al centro la cultura del mare: dallo sport alle immagini, dalla pulizia dei fondali all’archeologia subacquea, con iniziative distribuite tra Ponza e Ventotene.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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