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Trump respinge l’offerta iraniana di tregua per lo Stretto di Hormuz

Trump rifiuta la proposta di Teheran di una tregua di una settimana per riaprire lo Stretto di Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian parla di possibili vie diplomatiche.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Istanbul, 27 settembre 2026 — Il presidente americano Donald Trump ha respinto la proposta formulata da Teheran di una tregua di una settimana finalizzata alla riapertura dello Stretto di Hormuz.

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L’offerta iraniana prevedeva una sospensione delle ostilità per sette giorni con l’obiettivo dichiarato di permettere il transito attraverso lo Stretto. La risposta della Casa Bianca, però, è stata negativa.

Il presidente iraniano Pezeshkian ha comunque affermato che restano margini per possibili soluzioni diplomatiche, lasciando aperta la porta a negoziati futuri.

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La notizia è stata segnalata dalla corrispondente Anna Mazzone da Istanbul.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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