Trump respinge l’offerta iraniana di tregua per lo Stretto di Hormuz

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Istanbul, 27 settembre 2026 — Il presidente americano Donald Trump ha respinto la proposta formulata da Teheran di una tregua di una settimana finalizzata alla riapertura dello Stretto di Hormuz.
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L’offerta iraniana prevedeva una sospensione delle ostilità per sette giorni con l’obiettivo dichiarato di permettere il transito attraverso lo Stretto. La risposta della Casa Bianca, però, è stata negativa.
Il presidente iraniano Pezeshkian ha comunque affermato che restano margini per possibili soluzioni diplomatiche, lasciando aperta la porta a negoziati futuri.
La notizia è stata segnalata dalla corrispondente Anna Mazzone da Istanbul.