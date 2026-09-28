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Giovanna Mezzogiorno, tra cinema e ricordi: «Adesso combatto il passato per vivere il presente»

Giovanna Mezzogiorno, in sala con “Se ami qualcuno dillo” e “Sotto a chi tocca”, dice di voler combattere il passato per vivere il presente e ricorda il padre Vittorio.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Giovanna Mezzogiorno torna in sala con due film: Se ami qualcuno dillo e Sotto a chi tocca. In un’intervista pubblicata su Repubblica il 28 settembre 2026 l’attrice ha ripercorso momenti professionali e personali, affermando di voler affrontare il proprio passato per concentrarsi sul presente.

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La Mezzogiorno ha raccontato anche della sua vita familiare: «I miei figli mi fanno molto ridere», ha detto, sottolineando il ruolo centrale che hanno nella sua quotidianità.

Nel ricordo dei legami familiari, ha richiamato la figura del padre, Vittorio. Ha ricordato che lui si complimentò con lei solo dopo averla sentita cantare e ballare, e ha aggiunto che le sarebbe piaciuto potesse vederla ora.

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I due film in programmazione segnano per l’attrice una fase di lavoro intensa; nelle parole raccolte nell’intervista emerge la volontà di misurarsi con il presente senza lasciarsi condizionare dal passato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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