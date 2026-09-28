Morto folgorato su un traliccio a Lodi: il mistero dell’ultimo selfie e del cellulare sparito

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Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto folgorato su un traliccio nel Lodigiano. Sul caso pesa il mistero dell’ultimo selfie e del cellulare che risulta scomparso, elementi al centro degli accertamenti degli investigatori.

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Scopri come fare

Gli inquirenti hanno avviato una verifica sulle chat del giovane per ricostruire gli ultimi contatti e chiarire le circostanze della tragedia. Al momento non è stato ricostruito il percorso che ha portato il ragazzo sul traliccio né dove si trovi il suo telefono.

La madre ha negato che si trattasse di una sfida sui social, sottolineando che non c’era alcuna finalità simile dietro quanto accaduto: “Nessuna sfida social”, ha dichiarato. Dall’altra parte, gli inquirenti non escludono questa ipotesi e continuano a valutare tutte le piste aperte.

Le autorità proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e recuperare eventuali elementi utili alle ricostruzioni, tra cui il contenuto delle conversazioni del ragazzo.