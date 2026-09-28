5 x 1000
HomenotizieMorto folgorato su un traliccio a Lodi: il mistero dell’ultimo selfie e...

Morto folgorato su un traliccio a Lodi: il mistero dell’ultimo selfie e del cellulare sparito

Un quindicenne è stato trovato folgorato su un traliccio nel Lodigiano. Gli inquirenti cercano chat e il cellulare scomparso; la madre esclude una sfida social.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto folgorato su un traliccio nel Lodigiano. Sul caso pesa il mistero dell’ultimo selfie e del cellulare che risulta scomparso, elementi al centro degli accertamenti degli investigatori.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Gli inquirenti hanno avviato una verifica sulle chat del giovane per ricostruire gli ultimi contatti e chiarire le circostanze della tragedia. Al momento non è stato ricostruito il percorso che ha portato il ragazzo sul traliccio né dove si trovi il suo telefono.

La madre ha negato che si trattasse di una sfida sui social, sottolineando che non c’era alcuna finalità simile dietro quanto accaduto: “Nessuna sfida social”, ha dichiarato. Dall’altra parte, gli inquirenti non escludono questa ipotesi e continuano a valutare tutte le piste aperte.

LEGGI ANCHE:

Le autorità proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e recuperare eventuali elementi utili alle ricostruzioni, tra cui il contenuto delle conversazioni del ragazzo.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE