Operaio travolto e ucciso sull’A14: 54enne positivo all’alcol test indagato per omicidio stradale

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Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre lavorava in un cantiere sulla corsia d’emergenza dell’A14 nel Bolognese. La vittima è Ruslan Ralian, residente nel Padovano.
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L’incidente è avvenuto il 27 settembre 2026 in un tratto segnalato del cantiere. I colleghi sul posto hanno dato l’allarme, ma Ralian è deceduto poco dopo l’arrivo all’Ospedale Maggiore di Bologna.
Alla guida della vettura c’era un uomo di 54 anni. L’automobilista è risultato positivo all’alcoltest con un valore quasi quattro volte superiore ai limiti di legge e attualmente è indagato per omicidio stradale.
La polizia stradale sta acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze degli altri lavoratori per ricostruire la dinamica dell’accaduto, definito dalle autorità come l’ennesima morte sul lavoro.