Il calcio come forma artistica: Repubblica pubblica una riflessione sull’irripetibilità del gioco

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Repubblica ha dedicato una riflessione al carattere irripetibile del calcio pubblicata il 28 settembre 2026 alle 01:24. L’articolo è indicato come lettura di circa due minuti.

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La pagina riporta una frase che sintetizza il nucleo del contributo: “Puoi conoscere tutto e continuare a non sapere cosa succederà”. Questa battuta accompagna il pezzo e ne sottolinea il tema dell’imprevedibilità insita nello sport.

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