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HomenotizieIl calcio come forma artistica: Repubblica pubblica una riflessione sull’irripetibilità del gioco

Il calcio come forma artistica: Repubblica pubblica una riflessione sull’irripetibilità del gioco

Il 28/09/2026 Repubblica ha pubblicato un articolo sul calcio come forma artistica, accompagnato dalla frase “Puoi conoscere tutto e continuare a non sapere cosa succederà”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Repubblica ha dedicato una riflessione al carattere irripetibile del calcio pubblicata il 28 settembre 2026 alle 01:24. L’articolo è indicato come lettura di circa due minuti.

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La pagina riporta una frase che sintetizza il nucleo del contributo: “Puoi conoscere tutto e continuare a non sapere cosa succederà”. Questa battuta accompagna il pezzo e ne sottolinea il tema dell’imprevedibilità insita nello sport.

Sulla stessa pagina compaiono inviti alla sottoscrizione e riferimenti ai servizi del quotidiano. L’articolo è pubblicato all’interno del sito di Repubblica ed è accessibile nella versione online della testata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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