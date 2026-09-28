Eruzione al Nevados de Chillán: colonna di cenere di circa 900 metri ripresa da uno sciatore

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Una nuova eruzione è stata registrata domenica 27 settembre 2026 nel complesso vulcanico dei Nevados de Chillán, in Cile. L’evento è avvenuto alle 5:17 ora locale ed è stato ripreso da uno sciatore presente in una località sciistica della zona.

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Il Servizio nazionale di geologia e attività mineraria cileno (Sernageomin) ha segnalato che l’esplosione nell’area del cratere è stata accompagnata da fenomeni di incandescenza. Dalla bocca eruptiva si è sollevata una colonna di cenere alta circa 900 metri.

L’allerta gialla resta in vigore, dopo altre esplosioni registrate nel corso di settembre.