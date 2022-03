Tlon, i filosofi della contemporaneità ospiti della Biblioteca Carpenedo Bissuola di Mestre

Con la loro filosofia pop che aiuta a comprendere il presente dispensando con leggerezza consigli di vita, TLON, i filosofi della contemporaneità, saranno ospiti giovedì 31 marzo (ore 18.00) alla Biblioteca Carpenedo Bissuola di Mestre.

Il duo composto da Maura Gancitano e Andrea Colamedici, star dei social con oltre 450mila follower, condurrà il pubblico in un viaggio nella contemporaneità che invita al confronto, allo scambio di idee e a lasciarsi stupire dalla realtà.

Una “filosofia applicata” alle piccole e grandi questioni del nostro tempo che alimenta il pensiero e insegna a coltivare un percorso di crescita personale.

“Prendiamola con filosofia”, che si rifà a un loro fortunato progetto, è il titolo dell’incontro del 31 marzo, primo appuntamento di una serie di iniziative della Biblioteca Carpenedo Bissuola, che si rilancia come nuovo polo culturale per la città.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming nella pagina Facebook di VEZ e Rete Biblioteche Venezia.

TLON

Sui social hanno creato una community ampia e attiva (oltre 450mila follower tra Facebook e Instagram) attenta alle tematiche culturali e sociali.

Come autori hanno scritto insieme diversi libri, tra cui La Società della performance (2018) Liberati della brava bambina (2019), Prendila con filosofia (2021) e L’Alba dei nuovi déi (2021).

Conducono per Audible i podcast Scuola di Filosofie e Audible Club (primo club degli audiolibri italiano), e sono gli ideatori della Festa della Filosofia e della maratona online Prendiamola con Filosofia.

Come formatori si occupano di recuperare il modo originario di fare filosofia, con il dialogo e l’incontro umano, e propongono percorsi formativi in particolare su filosofia, diversity & inclusion, educazione di genere, digitale e letteratura.

Hanno collaborato, e tenuto lectio magistralis, con molte Università italiane e all’estero, tra cui Politecnico di Milano, IED, La Cattolica, Bicocca, Columbia University, San Raffaele, Roma Tre, Politecnico di Torino, IED, LUISS, Università di Perugia, Università di Trento, Università di Foggia.

Progettano anche percorsi formativi ad hoc in aziende, istituzioni e associazioni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, muniti di super Green Pass e mascherina FFP2.

Prenotazioni dal 7 marzo su www.comune.venezia.it/it/content/tlon. Si consiglia di prenotarsi velocemente vista la limitata disponibilità di posti.

Info: Biblioteca di Carpenedo Bissuola, via Gori 8 Venezia Mestre (c/o Parco Albanese Bissuola); tel. 334.1083608

TLON – un progetto di divulgazione culturale

Ideato nel 2015 dai filosofi e scrittori Maura Gancitano e Andrea Colamedici, Tlon (il nome deriva da un racconto di Borges) non è solo un progetto filosofico, ma una delle realtà più interessanti, feconde e versatili degli ultimi anni, l’unica in grado di creare una grande comunità attorno alla ricerca della conoscenza.

Tlon è una galassia in espansione di cui fanno parte una scuola di filosofia e di immaginazione, una casa editrice, librerie, innumerevoli corsi, podcast, festival, conferenze e pubblicazioni. Un’attività imponente che ha raccolto la stima di filosofi dal prestigio internazionale.

Tlon è un qualcosa che prima non esisteva, una realtà capace di mescolare cultura alta e cultura bassa, ambiente accademico e mondo pop, che toglie alla filosofia la polvere dei vecchi manuali per renderla comprensibile e aderente al quotidiano.

Una proposta che sfrutta lo spirito che è proprio dei social (l’ipervisibilità, il desiderio di contenuti, la condivisione massiccia), rovesciandolo nella creazione di reti positive, in grado di diffondere una cultura che possa fornire senso critico e libertà ai cittadini di oggi e domani. E un antidoto all’intorpidimento intellettuale in cui sempre più di frequente cadono i giovani.

Rete Biblioteche Venezia

Si è concluso il percorso di attività 2021-2022 del Piano Giovani Regionale “Capacitandosi” rivolto alle scuole superiori. La Rete Biblioteche Venezia, nonostante il periodo segnato dal Covid-19, ha coinvolto più di 450 tra ragazzi e ragazze, assieme a insegnanti ed educatori, in attività di formazione, laboratori di video-making, esperienze di autoimprenditorialità e iniziative di educazione alla lettura.

Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione e alla competenza delle associazioni Hamelin, Gooliver, Pleiadi, MC Factory.

L’obiettivo è quello di dare vita a nuovi progetti nelle biblioteche del territorio coinvolgendo i giovani e animando i saperi.