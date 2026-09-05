Fotografia e collettiva: Carlo Evangelisti , veneziano, protagonista di “NOI/arte al castello” a Gambulaga

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Carlo Evangelisti è tra i protagonisti della rassegna collettiva “NOI/arte al castello”, curata da Silvia Landi e allestita nella Delizia Estense del Verginese a Gambulaga di Portomaggiore. L’appuntamento è in programma per sabato 6 marzo, quando le sue fotografie faranno da filo conduttore all’intervento curatoriale.



Evangelisti è presente in più ruoli: oltre a firmare le immagini realizzate per la manifestazione, espone un’opera personale intitolata “Giallo”. Allo stesso tempo ha curato — o curerà, a seconda del momento dell’apertura — la foto di gruppo che apre il percorso espositivo, immagine pensata come punto di partenza della mostra.

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Il rapporto professionale tra il fotografo e la curatrice Silvia Landi non è episodico. I due collaborano da tempo su progetti di arte contemporanea e in pubblicazioni collettive: una collaborazione che, in questo caso, trova piena espressione nella coesione visiva della rassegna.



Nato a Venezia nella frazione di Mestre, da genitori di origine marchigiana, Evangelisti è l’ultimo di tre fratelli. Il profilo biografico emerge qui non come aneddoto, ma come elemento che contribuisce a comprendere la sua formazione e il rapporto con il territorio che spesso attraversa con il suo obiettivo.



Per Evangelisti la fotografia è soprattutto strumento di documentazione. Le sue immagini nascono dall’osservazione diretta dei luoghi e dalla volontà di raccontare ciò che vede. Questo approccio guida anche la scelta dei soggetti e la composizione delle inquadrature.



Nella sua pratica c’è una filosofia di vita che si riflette nell’atto fotografico: affrontare episodi positivi e negativi adattandoli in modo da vivere pienamente ogni momento. È una visione che, secondo quanto indicato dagli organizzatori, si traduce in scatti che cercano il reale e lo impaginano con cura, sulla linea di una perfezione compositiva riconoscibile.



Lo stile di Evangelisti è quindi presentato come specchio del carattere: immagini che puntano a catturare la realtà mantenendo un rigore formale. È una cifra che giustifica la sua posizione di rilievo nella mostra e la scelta di affidargli l’immagine d’apertura.



Accanto all’attività professionale, il comunicato ricorda anche legami personali rilevanti per il percorso artistico del fotografo. Evangelisti è sposato con la pittrice veneziana Fabiana Toffano; spesso i due sono ritratti insieme e condividono percorsi espositivi. Anche la curatrice Landi, si legge, segue da anni la loro produzione nell’ambito di mostre, incontri ed eventi.



La Delizia Estense del Verginese, sede dell’iniziativa, ospita così le opere e le visioni raccolte sotto il titolo “NOI/arte al castello”. L’allestimento mira a mettere in relazione diverse voci contemporanee, con l’obiettivo di offrire uno sguardo corale sul presente artistico.



L’inaugurazione è fissata per sabato 6 marzo alla Delizia Estense del Verginese, via Verginese 56, Gambulaga, Portomaggiore (FE).