The Script: 2 date uniche, Padova (Geox) e Milano

I The Script tornano in concerto in Italia per due date uniche: Padova e Milano.

La prima nazionale, in esclusiva per il nord est, si terrà venerdì 11 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova che si arricchisce così di un nuovo importante evento internazionale.

Il trio irlandese ha annunciato per il 1° ottobre l’uscita dell’album con migliori successi della carriera “Tales From The Script Greatest Hits”: una raccolta che celebra un viaggio che ha incluso cinque album al primo posto nel Regno Unito, sei miliardi di stream e oltre due milioni di biglietti venduti.

“Tales From The Script Greatest Hits” raccoglie tutti i più grandi successi dei loro sei album pubblicati finora e mette in evidenza i brani classici del catalogo del trio irlandese, includendo brani come il successo numero 1 di “Hall of Fame” (con Will.i.am) e i successi della Top 10 “The Man Who Can’t Be Moved”, “For The First Time” and “Superheroes”.

Include, inoltre, anche momenti storici e punti fermi dei loro show dal vivo tra cui “Breakeven”, i loro singoli di debutto “We Cry” e “Rain”. La raccolta onora tutto ciò che il trio – Danny O’ Donoghue, Glen Power e Mark Sheehan – ha raggiunto insieme in questi quattordici anni.

È completato dalla nuovissima canzone “I Want It All”, di cui Sheehan dice: «Fornisce tutti gli ingredienti che tutti conoscono e amano» e la popolarissima versione “Acoustic Sessions” di “Never Seen Anything” “Quite Like You”. «L’album ‘Tales From The Script’ è un trampolino di lancio per il nostro prossimo capitolo, ,ma è anche la nostra storia finora», afferma O’ Donoghue. «Siamo così entusiasti di portarlo in tour». Power aggiunge: «Stiamo prendendo tutte le migliori canzoni e le suoniamo tutte insieme in un unico posto. Sarà una celebrazione del fatto che siamo sopravvissuti e che abbiamo superato tutti insieme questo momento».

Biglietti in vendita a partire dalle ore 9:30 di venerdì 3 settembre 2021 su: ticketmaster.it , ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Info line: 0498644888