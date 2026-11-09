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Tg3 Mondo, l’edizione dell’8 novembre 2026: il palinsesto e la squadra del telegiornale internazionale

L’8 novembre 2026 va in onda Tg3 Mondo, telegiornale di approfondimento internazionale curato da Stefano Pizzetti, con redazione di Roberto Balducci e conduzione di Maria Cuffaro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’8 novembre 2026 è andata in onda l’edizione di Tg3 Mondo, il telegiornale di approfondimento internazionale di Rai3 curato da Stefano Pizzetti.

Il programma, in onda il sabato e la domenica intorno alle 23:25 fino alle 23:50, propone servizi e analisi sui principali temi di politica estera e d’attualità.

La redazione dell’appuntamento è a cura di Roberto Balducci; la conduzione è affidata a Maria Cuffaro.

Tg3 Mondo copre un’ampia gamma di aree tematiche, tra cui ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, Esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e viaggi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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