la veneziana Maria Tea Santagiustina incoronata al Gran Ballo Viennese di Roma: sarà l’Italia all’Opernball di Vienna

Roma — Una corona, il passo del valzer e l’impegno di rappresentare l’Italia sulla scena viennese: sono stati questi i momenti chiave della XVIII edizione del Gran Ballo Viennese di Roma, andata in scena ieri sera all’Acquario Romano.

La protagonista della serata è stata la studentessa veneziana Maria Tea Santagiustina, scelta come “principessa” tra le trenta debuttanti che hanno sfilato durante il gala. Accanto a lei, come partner ufficiale, c’era l’allievo ufficiale dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli Jeremy Bratu. La coppia è chiamata ora a partecipare all’Opernball di Vienna, il celebre “ballo dei balli” che ogni anno anima il Teatro dell’Opera austro durante il Giovedì Grasso.



L’evento, che porta a Roma la tradizione dei grandi balli europei dal 2007, ha alternato momenti coreografici e intermezzi musicali sfruttando la suggestiva cornice dell’Acquario Romano. Il sipario si è aperto con il rituale dell’“Alles Walzer!”, che ha dato avvio alle danze sulle note dei valzer di Johann Strauss, eseguiti dall’Orchestra Vincenzo Bellini di Roma sotto la direzione del maestro Lorenzo Lupi.



Le trenta debuttanti, provenienti da diverse regioni italiane, sono state accompagnate per l’occasione dagli Allievi Ufficiali dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli: una scelta che ha legato tradizione sociale e militare nella scenografia della serata. Oltre alle performance di danza classica, il programma ha previsto altre esibizioni artistiche pensate per arricchire lo spettacolo e consolidare la natura elegante della manifestazione.



La dimensione internazionale dell’appuntamento si è vista anche dal parterre: delegazioni di altri balli viennesi hanno partecipato alla serata, con rappresentanti arrivati da Romania, Paesi Bassi e Francia. La collaborazione con realtà straniere sottolinea il ruolo della manifestazione come luogo di scambio culturale tra Roma e le capitali del ballo europeo.



A ideare e promuovere la serata è l’associazione guidata da Elvia Venosa, che ha voluto trasformare l’appuntamento in più di una semplice celebrazione formale. Per Venosa, il Gran Ballo deve essere un’occasione per costruire relazioni autentiche tra i giovani partecipanti, oltre a mantenere viva la memoria e il rituale dei grandi balli continentali.



Il riconoscimento per la coppia vincitrice non è soltanto simbolico: partecipare all’Opernball significa inserirsi in una delle tradizioni più radicate della vita culturale viennese, con la possibilità di esibirsi sul palco che ogni anno richiama attenzione internazionale durante il periodo del Carnevale.



L’iniziativa si è svolta con il patrocinio della Città di Vienna, dell’Ambasciata d’Austria in Italia e del Ministero della Difesa austriaco.