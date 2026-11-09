Strage nel centro storico di Cracovia: sei morti e almeno 15 feriti, indagini sulla pista di estrema destra

08/11/2026 — Una sparatoria ha scosso il centro storico di Cracovia, causando sei morti e almeno quindici feriti. L’attacco è avvenuto quando un uomo, vestito in mimetica e armato con un’arma militare, ha aperto il fuoco in modo indiscriminato dall’interno di un’auto.

Le autorità locali definiscono l’episodio come una strage senza precedenti per la Polonia. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per soccorrere i feriti e avviare le indagini.

Gli investigatori stanno seguendo la pista dell’estrema destra come possibile movente dell’attacco. Nell’abitazione riconducibile all’attentatore sono stati rinvenuti altri tre corpi.

Le operazioni giudiziarie e di polizia proseguono per chiarire dinamica, responsabilità e collegamenti dell’assalitore. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle identità delle vittime o sull’autore dell’attacco.