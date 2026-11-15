Il Cremlino conferma il vertice trilaterale a Shenzen: Putin, Trump e Xi si incontreranno, esclusa l’Ucraina

Il Cremlino ha confermato la convocazione di un vertice trilaterale a Shenzen, in Cina, che vedrà seduti al tavolo i presidenti Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping. Lo riferisce la corrispondente da Mosca Liana Mistretta nel servizio pubblicato il 15 novembre 2026.
Secondo la comunicazione ufficiale, l’Ucraina non sarà parte dei colloqui. I partecipanti, si legge nella nota, discuteranno in particolare della situazione relativa all’Iran.
Nello stesso servizio viene riportata un’altra informazione di rilievo: il regime russo avrebbe dato il suo formale via libera a un tentativo di eliminazione fisica del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La notizia è presentata come un’accusa presente nel materiale.
La conferma del vertice arriva mentre sul piano internazionale si registra attenzione sulle possibili ripercussioni dei contatti diretti tra leader di tre potenze. Non sono stati forniti dettagli sul calendario o sull’agenda completa dell’incontro oltre al tema principale indicato.
La firma del pezzo è della corrispondente Liana Mistretta, che ha seguito la notizia da Mosca.