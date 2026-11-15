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Storico successo SpaceX: Starship recuperata integra al rientro

Il 15/11/2026 SpaceX ha recuperato per la prima volta la navetta Starship al rientro dallo spazio. Il capo della Nasa ha elogiato Elon Musk: “È stato magico.”

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 15 novembre 2026 SpaceX ha compiuto un risultato senza precedenti: la navetta Starship è stata recuperata sana e salva al rientro dallo spazio. L’evento segna il primo recupero riuscito di un veicolo spaziale sviluppato dall’azienda di Elon Musk.

L’operazione rappresenta un avanzamento significativo per il programma Starship, il sistema di lancio pensato da SpaceX per le future missioni lunari e, successivamente, per i voli verso Marte.

Il capo della Nasa ha commentato l’impresa con parole di apprezzamento per Elon Musk, definendo il momento «magico» e sottolineando che il successo avvicina l’obiettivo della Luna.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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