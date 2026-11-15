Storico successo SpaceX: Starship recuperata integra al rientro

Il 15 novembre 2026 SpaceX ha compiuto un risultato senza precedenti: la navetta Starship è stata recuperata sana e salva al rientro dallo spazio. L’evento segna il primo recupero riuscito di un veicolo spaziale sviluppato dall’azienda di Elon Musk.

L’operazione rappresenta un avanzamento significativo per il programma Starship, il sistema di lancio pensato da SpaceX per le future missioni lunari e, successivamente, per i voli verso Marte.

Il capo della Nasa ha commentato l’impresa con parole di apprezzamento per Elon Musk, definendo il momento «magico» e sottolineando che il successo avvicina l’obiettivo della Luna.