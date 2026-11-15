Indiscrezioni su un possibile accordo Mosca-Usa per riportare parte dell’Est Europa sotto controllo russo

15/11/2026 — Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, il Cremlino avrebbe avviato trattative con gli Stati Uniti volte a definire un accordo che porterebbe alcune aree dell’Europa orientale sotto il controllo russo.

La notizia emerge nel contesto del conflitto in Ucraina e segna un possibile ridisegno degli equilibri nell’area, mentre per questa settimana è previsto un nuovo round di negoziati per affrontare la crisi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito alle voci, sostenendo che gli Usa avrebbero chiesto il Donbass in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato, avvertendo sui termini discussi nella diplomazia internazionale.

Le indiscrezioni e le dichiarazioni segnano un’escalation nel dibattito politico e diplomatico attorno al conflitto e agli obiettivi delle parti coinvolte.