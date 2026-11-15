Escalation Houthi: sei governatori yemeniti sotto attacco e nuovo raid contro l’aeroporto di Riad

Cairo, 15 novembre 2026 — Continua l’escalation di attacchi attribuiti agli Houthi contro obiettivi in Yemen e in Arabia Saudita. Nelle ultime ore sei governatori yemeniti sono stati presi di mira, mentre l’aeroporto internazionale di Riad è tornato ad essere colpito.

Le azioni dei ribelli filo-iraniani hanno interessato aree amministrative e infrastrutture, determinando un aumento della tensione nella regione. Non sono riportati altri dettagli sulle modalità o le conseguenze degli attacchi nelle informazioni ricevute.

Dal versante diplomatico e militare statunitense arriva un avvertimento condizionale: Donald Trump, secondo fonti vicine alla presidenza Usa, sarebbe disposto a rinviare un eventuale attacco contro l’Iran a patto che non si verifichino ulteriori provocazioni da parte di Teheran o dei ribelli yemeniti filo-iraniani.

La tensione resta alta tra gli attori regionali e internazionali, con la situazione sul terreno che continua ad evolversi giorno dopo giorno.