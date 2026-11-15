Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada: in Italia quasi 3.000 morti l’anno

Oggi, 15 novembre, si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, ricorrenza istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per la terza domenica di novembre.

La tragedia interessa quotidianamente il Paese: in Italia si registrano poco meno di 3.000 morti all’anno a causa degli incidenti stradali. Tra le cause principali sono indicate la distrazione alla guida e l’alta velocità.

Report e approfondimenti recenti segnalano inoltre un aumento del numero dei decessi nel 2024 rispetto agli anni precedenti. Sull’emergenza si sono già espresse anche autorità politiche: il ministro Matteo Piantedosi ha commentato i dati definendoli “da bollettino di guerra”.

La Giornata di oggi è dedicata alla memoria delle vittime e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure che possano ridurre il numero di sinistri e vittime sulle strade.