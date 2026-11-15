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Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada: in Italia quasi 3.000 morti l’anno

Il 15 novembre è la Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, istituita dall’Onu. In Italia si registrano poco meno di 3.000 decessi all’anno.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Oggi, 15 novembre, si celebra la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, ricorrenza istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per la terza domenica di novembre.

La tragedia interessa quotidianamente il Paese: in Italia si registrano poco meno di 3.000 morti all’anno a causa degli incidenti stradali. Tra le cause principali sono indicate la distrazione alla guida e l’alta velocità.

Report e approfondimenti recenti segnalano inoltre un aumento del numero dei decessi nel 2024 rispetto agli anni precedenti. Sull’emergenza si sono già espresse anche autorità politiche: il ministro Matteo Piantedosi ha commentato i dati definendoli “da bollettino di guerra”.

La Giornata di oggi è dedicata alla memoria delle vittime e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure che possano ridurre il numero di sinistri e vittime sulle strade.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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