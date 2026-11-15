Bocci e Desplat aprono la settima puntata di Ballando con le Stelle con un tango intenso

15/11/2026 — Marco Bocci e Antonia Desplat sono stati i protagonisti dell’apertura della settima puntata di Ballando con le Stelle, entrando in scena come Ballerini per una notte.

I due attori sono scesi in pista accompagnati ciascuno dal proprio maestro: Valentina Fiorini ha affiancato uno dei protagonisti, Domenico Romagnolo l’altro. Insieme hanno proposto un tango intenso, sulle note di “Cell Block Tango” tratto dal musical Chicago.

La performance ha conquistato il pubblico e raccolto l’apprezzamento della giuria, contribuendo al tesoretto complessivo della serata trasmessa su Rai1.