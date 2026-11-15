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Bocci e Desplat aprono la settima puntata di Ballando con le Stelle con un tango intenso

Marco Bocci e Antonia Desplat, ballerini per una notte nella settima puntata di Ballando con le Stelle su Rai1, hanno eseguito un tango su “Cell Block Tango”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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15/11/2026 — Marco Bocci e Antonia Desplat sono stati i protagonisti dell’apertura della settima puntata di Ballando con le Stelle, entrando in scena come Ballerini per una notte.

I due attori sono scesi in pista accompagnati ciascuno dal proprio maestro: Valentina Fiorini ha affiancato uno dei protagonisti, Domenico Romagnolo l’altro. Insieme hanno proposto un tango intenso, sulle note di “Cell Block Tango” tratto dal musical Chicago.

La performance ha conquistato il pubblico e raccolto l’apprezzamento della giuria, contribuendo al tesoretto complessivo della serata trasmessa su Rai1.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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