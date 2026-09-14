Tg3, “Agenda del Mondo” del 13/09/2026: cinque minuti dedicati a una storia internazionale per immagini

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La rubrica Tg3 Agenda del Mondo del 13 settembre 2026 è stata pubblicata con la firma di Roberto Balducci e la conduzione di Maria Cuffaro. L’appuntamento — indicato sulla pagina del Tg3 alle ore 00:25 — racconta una storia internazionale attraverso immagini e ha una durata di cinque minuti.

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Scopri come fare

Il sito del Tg3 descrive il programma come in onda il sabato notte subito dopo TG3 Mondo. La pagina riporta il ruolo di Balducci come curatore della rubrica e conferma Cuffaro alla conduzione.

Nella sezione Temi Caldi della stessa pagina compaiono alcuni argomenti di attualità evidenziati: il ritorno a scuola, la morte di Emma Bonino, l’US Open 2026, la Mostra del Cinema di Venezia, la guerra in Ucraina e la crisi con l’Iran.

La scheda dedicata al programma elenca inoltre le aree tematiche affrontate dalla rubrica: ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo.

La pagina fornisce anche riferimenti alle strutture informative Rai: tra link e voci si trovano Rincontri con TG1, TG2, TG3, Rai News 24 live, Rai Sport, Rai Vaticano, GR1, GR2, GR3, oltre all’elenco delle redazioni regionali Tgr.