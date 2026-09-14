Venezia, tornano le visite Su e Zo Detour: il 27 settembre parte l’itinerario “Giochi Serenissimi”

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Il progetto Su e Zo Detour riprende le sue visite guidate a Venezia con un percorso dedicato alla dimensione ludica e sportiva della città.

La prima delle tre giornate in programma per l’autunno è fissata per domenica 27 settembre 2026: partenza alle 10 dalla stazione di Santa Lucia.

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L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia, entra quest’anno nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026. Si tratta di un riconoscimento che mette in rete turismo, storia locale e il tema più ampio dello sport come valore sociale.



Il filo conduttore dell’itinerario è l’Itinerario Culturale della Su e Zo per i Ponti di Venezia 2026, intitolato “Giochi Serenissimi: tra regate, racchette e acrobazie, la Venezia in gioco”, redatto dal Servizio Comunicazione turistica della Città di Venezia. Da questo documento trae ispirazione il percorso, che propone una lettura della città attraverso occasioni di gioco e competizione popolare.



La passeggiata attraversa luoghi che, nei secoli scorsi, erano trasformati in veri e propri spazi di spettacolo e competizione. Si comincia alla stazione ferroviaria, punto di incontro e accesso naturale per chi arriva in città, e si prosegue verso Campo San Polo, uno degli spazi aperti più estesi del centro storico.



A Campo San Polo il percorso ripercorre la memoria della cosiddetta “Caccia dei tori”, una competizione che vedeva protagoniste le contrapposizioni fra le fazioni dei Castellani e dei Nicolotti. Le descrizioni storiche ricordano giovani in giubba e tricorno che affrontavano l’animale con l’aiuto dei cani, con esibizioni acrobatiche finali sotto gli sguardi della folla.



Il percorso continua verso Campo Santo Stefano, luogo che nel corso dei secoli ha ospitato giostre, giochi e tornei cavallereschi. Qui si sottolinea come queste manifestazioni attirassero tanto i residenti quanto i visitatori stranieri, segnando la città con pratiche ludiche e spettacolari che contribuivano all’identità pubblica della Serenissima.



La camminata si conclude nella Piazzetta San Marco, cuore simbolico di Venezia. Il programma richiama le antiche esibizioni note come “Forze d’Ercole”, andate in scena nei giorni del Giovedì Grasso: le fazioni cittadine si confrontavano in dimostrazioni di forza e equilibrio, con piramidi umane che, secondo le fonti richiamate dall’itinerario, potevano raggiungere altezze notevoli, fino a otto piani.



L’itinerario intende mostrare come gioco, abilità e coraggio fossero elementi diffusi nella vita cittadina, strumenti di coesione sociale oltre che momenti di intrattenimento. Le visite fanno parte del più ampio progetto Su e Zo per i Ponti, che unisce proposte turistiche e iniziative culturali.



Per la giornata del 27 settembre sono ancora disponibili posti: l’appuntamento è alle 10 con la guida autorizzata. L’organizzazione prevede tre date in autunno per questo percorso; la prima è quella indicata per la fine di settembre.



Punto di ritrovo con la guida turistica autorizzata: Stazione Ferroviaria Venezia Santa Lucia; tappe: Campo San Polo; Campo Santo Stefano; punto di arrivo: Piazzetta San Marco.