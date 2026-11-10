Sinner e Cahill raccontano in video la loro storia: svelate le “5 P” dietro i successi

Jannik Sinner e il suo allenatore Darren Cahill hanno ripercorso la loro storia professionale in un video pubblicato su YouTube, mostrando una sequenza di scatti che documentano il rapporto tra tennista e coach.

Il montaggio propone fotografie e immagini che tracciano il percorso condiviso tra i due, dalla fase iniziale della collaborazione fino ai traguardi raggiunti insieme.

Nel finale del video Cahill rivela il consiglio che indica come alla base dei successi di Sinner: una regola identificata con la formula delle “5 P”.

L’articolo che segnala il video è datato 9 novembre 2026 e specifica che l’ascolto è riservato agli abbonati premium.