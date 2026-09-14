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HomenotizieTg3 Mondo del 13 settembre 2026: curatori, conduttrice e orario della rubrica

Tg3 Mondo del 13 settembre 2026: curatori, conduttrice e orario della rubrica

Tg3 Mondo: telegiornale internazionale a cura di Stefano Pizzetti; redazione Roberto Balducci; conduce Maria Cuffaro. In onda sabato/domenica 23:25-23:50.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La puntata di Tg3 Mondo del 13 settembre 2026 è presentata come telegiornale di approfondimento internazionale curato da Stefano Pizzetti. La rubrica è in programma il sabato e la domenica, in onda dalle 23:25 circa fino alle 23:50.

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La redazione è affidata a Roberto Balducci. La conduzione della trasmissione è di Maria Cuffaro.

Il palinsesto segnala le aree tematiche trattate dal programma: Ambiente; Arti e spettacolo; Cronaca; Economia e finanza; Esteri; Politica; Salute; Scienza e tecnologia; Società; Sport; Stili di vita e tempo libero; Viaggi e turismo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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