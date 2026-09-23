Guterres avverte: rischio di una “pulizia etnica” in Cisgiordania e lancia allarme sull’IA

Secondo il resoconto pubblicato il 23 settembre 2026, Guterres ha inoltre rivolto accuse nei confronti di Israele nel corso dell’intervento. Non sono riportati nel testo ulteriori dettagli sulle accuse stesse.
Nel medesimo discorso il segretario uscente ha voluto mettere in guardia anche sui pericoli legati all’intelligenza artificiale, richiamando l’attenzione su questo secondo fronte di preoccupazione.
/* Stile per il titolo */
.custom-title {
font-size: 25px;
font-weight: bold;
color: #ffffff; /* Testo bianco per contrastare meglio con il gradiente */
padding: 20px;
background: linear-gradient(135deg, #f0f8ff, #003f59); /* Gradiente invertito dal bianco ghiaccio (#f0f8ff) al blu notte (#003366) */
background-size: 300% 200%;
animation: gradientAnimation 6s linear infinite; /* Animazione cambiata a 3 secondi */
border-radius: 15px; /* Smussatura degli angoli */
/* Centrare il titolo orizzontalmente */
display: flex;
justify-content: center;
text-align: center;
/* Impedire il cursore di cambiare su hover sul titolo */
cursor: pointer;
}
/* Animazione per il gradiente */
@keyframes gradientAnimation {
0% {
background-position: 100% 100%; /* Gradiente parte da destra in basso */
}
50% {
background-position: 0% 100%; /* Gradiente si sposta verso sinistra in basso */
}
100% {
background-position: 100% 100%; /* Gradiente torna alla posizione iniziale */
}
}