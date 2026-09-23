Guterres avverte: rischio di una “pulizia etnica” in Cisgiordania e lancia allarme sull’IA

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Nel suo ultimo discorso, il segretario uscente Guterres ha lanciato un avvertimento sulla situazione in Cisgiordania, definendo presente il rischio di una «pulizia etnica».

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Secondo il resoconto pubblicato il 23 settembre 2026, Guterres ha inoltre rivolto accuse nei confronti di Israele nel corso dell’intervento. Non sono riportati nel testo ulteriori dettagli sulle accuse stesse.

Nel medesimo discorso il segretario uscente ha voluto mettere in guardia anche sui pericoli legati all’intelligenza artificiale, richiamando l’attenzione su questo secondo fronte di preoccupazione.

L’articolo che riporta il contenuto dell’intervento è a firma di Massimo Basile e è stato pubblicato il 23 settembre 2026.