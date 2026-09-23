BAIFF ottiene patrocinio UNESCO: il festival sull’intelligenza artificiale torna a Venezia

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La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha deciso di concedere il proprio patrocinio alla quarta edizione del BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival, che si svolgerà a Venezia dal 13 al 17 ottobre 2026 presso la Fondazione Querini Stampalia. La notifica ufficiale, inviata al presidente e fondatore Andrea Seno, è stata firmata dal Segretario Generale Alessandro Monti, che riconosce il valore culturale dell’iniziativa e ha formulato gli auguri per il buon esito della manifestazione.



Il patrocinio rappresenta per il festival un attestato istituzionale rilevante, soprattutto per un progetto che nasce dall’incrocio tra cinema, creatività e tecnologie digitali. Il BAIFF si è progressivamente affermato come spazio di confronto sulle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nei linguaggi audiovisivi e nella pratica artistica.

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La manifestazione non intende trattare l’IA soltanto come un mezzo di produzione, ma come un terreno di indagine culturale. I temi che il festival porterà in dibattito spaziano dalla questione dell’autorialità alla tutela della proprietà intellettuale, dalla rappresentazione della realtà e dell’identità personale alla trasparenza delle opere realizzate con sistemi artificiali.



Sul piano etico e sociale, il programma pone particolare attenzione alla prevenzione dei deepfake, ai bias algoritmici, alla necessità del consenso nell’uso dell’immagine e dell’identità e all’educazione all’uso critico delle tecnologie (AI literacy). Questi ambiti, già al centro del profilo culturale del BAIFF, saranno approfonditi attraverso incontri, proiezioni e tavole rotonde rivolte ad artisti, ricercatori, istituzioni e pubblico.



I promotori sottolineano che l’innovazione tecnologica deve restare ancorata alla dignità della persona, alla tutela dei diritti fondamentali e alla diversità culturale. In questo senso il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO è letto come un riconoscimento che va oltre l’appoggio formale: conferma l’idea del festival come luogo in cui interpretare e orientare le trasformazioni indotte dall’IA tramite il dialogo collettivo.



Andrea Seno e Giovanni Balletta, co-fondatori del BAIFF rispettivamente nelle vesti di presidente e project manager, hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento. Per loro il patrocinio rafforza il percorso culturale del festival e motiverà il proseguimento del lavoro di confronto tra cinema, arte, tecnologia e società, con l’obiettivo di accompagnare la trasformazione dei linguaggi creativi con responsabilità e consapevolezza.



All’interno della struttura organizzativa del festival, Dario Picciau e Roberto Malini sono indicati come membri della giuria e responsabili delle sezioni dedicate a Cultura, Innovazione ed Etica. La loro esperienza sul rapporto tra creatività e tecnologie risale a molti anni fa: nel 2002 Malini e Picciau sono stati autori de L’uovo – The Egg, primo lungometraggio europeo interamente prodotto in animazione 3D, premiato con il Platinum Grand Prize al Future Film Festival di Bologna e finalista al Festival di Annecy. Nel 2006 Picciau ha inoltre sviluppato un progetto di arte generativa online capace di generare composizioni visive in costante evoluzione.



Il BAIFF conferma così la propria vocazione a coniugare proposte audiovisive realizzate con il contributo dell’intelligenza artificiale e momenti di riflessione sulle conseguenze culturali, artistiche e normative della cosiddetta rivoluzione generativa.



Il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO segue quello già concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, secondo gli organizzatori, dovrebbe favorire ulteriori collaborazioni con istituzioni culturali, università, centri di ricerca e organismi europei impegnati nella definizione di politiche e pratiche per un’IA che ponga al centro la persona e la cultura.



BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival, IV edizione, 13–17 ottobre 2026, Fondazione Querini Stampalia, Venezia. Sito: baiff.eu.