Nucleare, Senato approva legge delega: verso costruzione nuove centrali. Ecco come si supera il Referendum del 1987

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Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge delega sull’energia nucleare sostenibile, segnando il ritorno formale dell’Italia al tema dopo quasi quarant’anni. Al centro del provvedimento c’è il mandato al Governo di definire in dodici mesi il nuovo quadro normativo per il ciclo del nucleare.

La delega, presentata dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, affida all’esecutivo il compito di disciplinare tutte le fasi dell’attività nucleare: dalla costruzione e dall’esercizio degli impianti fino alla loro dismissione, con regole sulla sicurezza e sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

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Scopri come fare

Il testo prende in considerazione le tecnologie emergenti. Sono previste norme anche per nuovi impianti, incluse soluzioni avanzate come i piccoli reattori modulari, e viene esplicitato l’interesse per la ricerca sulla fusione. L’obiettivo è costruire una cornice che tenga conto sia delle tecnologie oggi disponibili sia di quelle in sviluppo.

Nel campo della governance la legge indica la necessità di riorganizzare competenze e procedure autorizzative. Il modello normativo dovrà definire iter chiari per le autorizzazioni, criteri di sicurezza aggiornati e responsabilità a livello istituzionale, in modo da rendere operativo un percorso che manca da decenni nel Paese.

Un capitolo specifico riguarda il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi. Il provvedimento stabilisce che le disposizioni attuative dovranno affrontare la gestione delle scorie, prevedendo anche garanzie finanziarie e coperture assicurative per l’intero ciclo di vita degli impianti.

Per la localizzazione degli impianti il testo mette al centro il coinvolgimento dei territori. Sono contemplate forme di partecipazione dei Comuni interessati e la possibilità di misure compensative per le comunità che accoglieranno le infrastrutture, oltre a tutele ambientali e procedurali.

Dal punto di vista politico il Governo collega la scelta alla strategia per la decarbonizzazione, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla riduzione della dipendenza energetica. Nelle dichiarazioni ufficiali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha richiamato l’impegno del governo a tradurre la delega in norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori, definendo la decisione una scelta coraggiosa e di buon senso.

Nel dibattito parlamentare le opposizioni hanno sollevato dubbi su costi e tempistiche, sui criteri tecnologici e sulla gestione delle scorie, oltre a interrogarsi sul rapporto tra il nuovo corso nucleare e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Si tratta del passaggio legislativo più organico verso un possibile ritorno al nucleare dopo il referendum del 1987 che aveva portato alla chiusura delle centrali. Il provvedimento non stabilisce date certe per l’entrata in funzione di eventuali nuovi reattori: il ministro Pichetto Fratin aveva indicato come possibile orizzonte operativo il 2034-2035, precisando però che non si tratta di una scadenza vincolante.

Il prossimo impegno formale è nelle mani del Governo: dovranno essere emanati i decreti legislativi delegati che tradurranno la delega parlamentare in una disciplina concreta, mentre i meno giovani, che magari avevano votato “NO”, si chiedono come può essere possibile superare la volontà popolare espressa con il Referendum del 1987.

Cosa è successo nel 1987

Nel novembre 1987 gli italiani votarono tre quesiti riguardanti il nucleare. Quello direttamente relativo alla localizzazione delle centrali nucleari ebbe il 65,1% di affluenza e circa l’80,6% dei votanti votò Sì all’abrogazione.

Il referendum però funzionava attraverso l’abrogazione di determinate norme, non attraverso una norma costituzionale del tipo: “È vietata in Italia la costruzione di centrali nucleari”.

Infatti, a seguito del referendum furono abrogate specifiche disposizioni della legge n. 8/1983 e il Governo sospese lo sviluppo del programma nucleare, compresi i lavori di Montalto di Castro.

Quindi il Parlamento può ripristinare il nucleare?

In linea generale sì. Il Parlamento non deve “annullare” il referendum del 1987. Può approvare una nuova disciplina legislativa, diversa da quella che gli elettori avevano abrogato. È proprio questa la strada che sta seguendo oggi il Governo.

Il disegno di legge S.1924 delega il Governo a emanare decreti legislativi per disciplinare autorizzazione, costruzione, esercizio e remunerazione delle centrali nucleari in Italia. Il testo prevede anche la possibilità di utilizzare reattori di terza generazione e, in futuro, tecnologie oggi ancora in sviluppo o certificazione.

Quindi, tecnicamente, non si dice “il referendum non vale più”, bensì, dal punto di vista giuridico: “Quelle norme sono state abrogate; oggi il Parlamento può approvare una nuova legge che disciplini nuovamente la materia.”

Il referendum abrogativo è espressione diretta della sovranità popolare. Per questo, negli anni, è stato discusso se il legislatore possa aggirare sostanzialmente l’esito di un referendum semplicemente approvando una nuova legge con contenuto analogo.

In effetti, non esiste una regola costituzionale che dica che una materia sottoposta a referendum non possa mai più essere disciplinata diversamente dal Parlamento.

Anzi, la questione è stata esplicitamente sollevata nel dibattito parlamentare sul nuovo nucleare. Nei lavori della Commissione del Senato si trova proprio l’argomentazione secondo cui occorrerebbe considerare il referendum del 1987 e quello del 2011 come un vincolo politico-costituzionale; questa è però una lettura sostenuta da parlamentari contrari al provvedimento, non una regola giuridica già stabilita che renda automaticamente incostituzionale la nuova legge.

Infine, il referendum del 2011

Ed è, forse, l’aspetto ancora più importante.

Nel 2011 gli italiani tornarono a votare sul nucleare, dopo che il legislatore aveva introdotto nuove disposizioni per consentire la produzione di energia elettrica nucleare e anche in quel caso il referendum abrogò specifiche disposizioni legislative.

Perciò oggi abbiamo due manifestazioni referendarie molto nette:

1987 → abrogazione delle norme funzionali alla localizzazione/realizzazione delle centrali

2011 → abrogazione delle nuove norme che avevano riaperto la strada al nucleare

Ma, di fatto, nemmeno il referendum del 2011 ha introdotto nella Costituzione un divieto permanente del nucleare.

La questione costituzionale, quindi, va fatta sulla vera domanda

La vera domanda non è: “Il Parlamento può ignorare il referendum?” Perché formalmente non lo sta ignorando: sta legiferando nuovamente dopo che le precedenti norme sono state abrogate.

La vera domanda è: “Fino a che punto il Parlamento può approvare una nuova disciplina sostanzialmente diretta a ottenere lo stesso risultato che gli elettori avevano impedito attraverso il referendum?”

Qui entrano in gioco il principio della sovranità popolare, l’art. 75 della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale sull’effetto dei referendum abrogativi.

E c’è un’altra distinzione fondamentale: un referendum abrogativo non equivale a un referendum propositivo.

Gli elettori nel 1987 non votarono una norma costituzionale che dicesse “l’Italia non costruirà mai più centrali nucleari”, votarono per cancellare determinate norme allora vigenti sulla materia.

Alla fine: il fatto che siano trascorsi quasi 40 anni non rende di per sé “scaduto” il referendum. La sua abrogazione ha avuto effetto giuridico nel 1987 e quelle norme sono rimaste abrogate, ma ciò che è cambiato è che il legislatore può oggi intervenire con una nuova legge.

Infatti il testo attualmente in discussione al Senato è esplicitamente costruito come nuova disciplina legislativa, con delega al Governo.